TERMOLI. Una giornata in mare, sul catamarano “Zenit”, per la premiazione del Premio Adriatico.



Giunge alla sua terza edizione il “Premio Adriatico-un mare che unisce” un’iniziativa organizzata dall’associazione IRDI-destinazione, capitanata dal professore, nonché presidente del premio: Massimo Pasqualone.



Un premio che abbraccia tante categorie: dal mondo del giornalismo alla narrativa, dall’arte alla poesia e saggistica, dallo sport all’ambiente, dal mondo della scuola al sociale, dal folklore al teatro, dallo sport alla politica, fino all’imprenditoria. Tante categorie, tante personalità, che hanno dato e continuano a dare lustro alle varie regioni, che si affacciano sul mar Adriatico. Sia per quanto riguarda la nostra costa italiana e sia per quanto riguarda la costa balcanica, che si affaccia sul nostro stesso lembo di mare, ma da lato opposto.



L’idea è nata, come ci ha ricordato il professor Pasqualone, tre anni fa, per valorizzare e per premiare varie personalità che lavorano sulla costa adriatica e nel loro settore di competenza. Dopo le prime due edizioni che si sono tenute in Abruzzo negli scorsi anni, si è deciso di spostare il baricentro del premio, per questo 2021, a Termoli. Cosa meglio di un catamarano per parlare di un mare che unisce! Lo Zenit ha ospitato la serata di premiazione, grazie all’armatore Domenico Guidotti.



Un’organizzazione impeccabile, oltre novanta ospiti presenti, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, passando per tutte le regioni costiere. Il presidente Pasqualone ha ricordato e citato alcune delle tante personalità premiate: il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, Red Canzian dei Pooh, il sindaco di Pescina, il console onorario della Moldavia, Pierluigi Castagnetti, per citarne alcuni. Come ha ricordato Pasqualone, il prossimo anno, la serata sarà ospitata dalla regione Puglia.



Oscar De Lena, presidente onorario del premio ha aperto la serata di presentazione con un aneddoto storico, stesso aneddoto che ha ripetuto anche ai nostri microfoni. Ha raccontato avvenimenti che sono accaduti mille anni fa, qui nella nostra Termoli, nel nostro porto. Tanti, tra crociati e pellegrini, che partivano per la terra Santa, mille anni fa, si sono imbarcati proprio dal nostro porto termolese. Il 1200 è stato uno dei periodi dell’antichità più fiorenti qui in città. Nel periodo federiciano, come ha ricordato De Lena, la nostra Termoli aveva acquisito una grande importanza come porto. Poiché collegava tramite il mar Adriatico, la sponda italiana con quella opposta. Esportando cereali e importando legname dall’antica città di Ragusa (oggi Dubrovnik) e tante altre materie prime.



Novanta rappresentanti delle sei ragioni italiane e degli stati esteri, partecipanti all’evento. Personalità che hanno dato lustro al loro e al nostro territorio. Distribuendo il loro sapere a 360 gradi, come ha ricordato De Lena.



Il primo cittadino, Francesco Roberti, dopo i saluti istituzionali, ai nostri microfoni, ha spiegato l’importanza di questo premio, originale, che rappresenta -proprio come

un porto- non solo un punto di arrivo, ma soprattutto un punto di partenza. Affinché rappresenti un modo per ripartire, dopo questi ultimi periodi difficili. Creando delle sinergie tra tutti i territori uniti dal mare Adriatico. Il sindaco ha continuato, ricordando che con la globalizzazione, siamo tutti appartenenti all’Europa. Così da riuscire a superare insieme le difficoltà.



Presente anche l’assessore alla cultura Michele Barile, il comandante della capitaneria di porto Amedeo Nacarlo. Presenti i referenti e coordinatori delle varie regioni, che hanno premiato i corregionali nelle diverse categorie. Per la nostra regione il Presidente dell’archeoclub Oscar De Lena. Per le regioni: Veneto e Friuli Venezia Giulia, per la Slovenia, Croazia e Albania la coordinatrice Mariagrazia Genova. Per la regione Marche, il coordinatore Carlo Gentili. Per la regione Emilia Romagna e per la Repubblica di San Marino, la coordinatrice Tiziana Gualaldi. Per la regione Abruzzo la referente Maria Basile. Per la regione Puglia, Angela Barratta e Elisabetta Grilli.



L’armatore Domenico Guidotti ha raccontato di essere stato insignito del Premio Adriatico lo scorso anno, proprio in Abruzzo e in quel contesto è nata l’idea di poter spostare il premio per la terza edizione qui a Termoli, a bordo del catamarano “Zenit”. Un’occasione ottima, a bordo di un’imbarcazione che collega Italia-Croazia. Ha parlato dei sacrifici, che ognuno di loro, in ogni categoria fa ogni giorno e ricevere una pergamena, vuol dire riconoscere il valore del lavoro svolto da ciascuno di loro.



Anche Aida Romagnuolo, presidente della terza commissione, ci ha parlato della serata; un momento che rappresenta e porta avanti parte della nostra identità, l’identità e la storia dei nostri territori. Un evento significativo -così come il mare-che rappresenta e riesce ad unire diverse realtà, sia dal punto di vista culturale, sociale, che dal punto di vista economico. Come presidente della terza commissione, la Romagnuolo ha ricordato ai nostri microfoni, che si stanno impegnando tantissimo per quanto riguarda il porto di Termoli, che rappresenta il cuore della nostra regione e della nostra economia. Si deve cercare di creare una rete, non solo tra le regioni limitrofe, ma anche con gli stati esteri, con progetti come questo, volto alla realizzazione e alla valorizzazione del nostro territorio.Un’emozione unica, una premiazione in una location particolare e caratteristica. Si è concluso con un lungo applauso la serata di premiazione, tra soddisfazione dei presenti e la felicità di tutti i premiati, giunti da lontano per ritirare questo importante riconoscimento. Il Premio Adriatico vi dá appuntamento al prossimo anno in Puglia, per la sua quarta edizione.

Di seguito la lista dei premiati, per le varie regioni e categorie.



I premiati per la regione Molise e Albania sono stati:

•Sport: Antonio Casolino

•Narrativa: Antonio Smargiassi

•Giornalismo: Domenico Iannacone

•Arte: Enzo Botteri

•Saggistica: Franco Valente

•Poesia: Laura D’Angelo

•Musica: Lino Ruffo

•Folklore: Nicolino Cannarsa

•Teatro: Sara Ciocca

•Ambiente: Luigi Lucchese

•Scuola: Antonio Mucciaccio

•Imprenditoria: Fabrizio Vincitorio

•Politica: Antonio D’Ambrosio

•Memoria: Pio Rufo

•Albania: Luis De Rosa



I premiati per le regioni e Stati: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Slovenia,Croazia e Albania sono stati:

•Giornalismo: Alessandra Viero

•Sport:Alvaro Dal Farra

•Arte: Andrej Brumen

•Musica:Red Canzian

•Imprenditoria: Pierluigi Ciferni

•Politica:Luca Zaia

•Saggistica: Dubravka Ugresic

•Sociale: Mattia Cattapan

•Scuola: Srecko Jurisic

•Narrativa: Matteo Strukul



I premiati per la regione Marche:

•Musica:Sandra Piruccio

•Politica: Simona Guidarelli

•Arte:Deborah Coli

•Fotografia: Lorena Cerqueti

•Imprenditoria: Maurizio Curi

•Teatro (letteratura ragazzi):Giulia

•Giornalismo: Rosita Spinozzi

•Saggistica: Pierluigi Rausei

•Memoria: Costantino Rozzi

•Carriera artistica: Silvio Craia

•Sociale: Istituito Mancinelli Montelparo

•Sport: Pierluigi Camiscioni

•Poesia: Augusta Tommassini

•Scuola: Ginetta Carruba

•Letteratura Naturalistica: Maria Luce Sestili



I premiati per la regione Emilia Romagna sono stati:

•Poesia: Nevio Spadori

•Giornalismo: Antonella Beccaria

•Arte: Felice Nittolo

•Politica: Pierluigi Castagnetti

•Sociale: Mario Cucinella

•Sport: Martina Caironi

•Saggistica: Franco Faranda

•Imprenditoria: Stefano Denna

•Scuola: Cnos-Fap

•Narrativa: Cristiano Cavina

•Memoria: Gilbert Kruft

•Teatro: Teatro dei due mondi

•Musica: Fabio Vacchi

•Folklore: Giuseppe Bellosi

•Ambiente: Associazione Culturale “La Sclucadora”



I premiati per la Repubblica di San Marino sono stati:

•Arte: Gilberto Rossini

•Teatro: Patrizio Bollini

•Imprenditoria: Simona Michelotti



I premiati per la regione Abruzzo sono stati:

•Folklore: Alberto Rossetti

•Ambiente: Alessandra Leopardi

•Musica: Chiara Tarquini

•Narrativa: Daniele Morelli

•Scienza: Dante Mantini

•Giornalismo: Ennio Bellucci

•Saggistica: Fernanda Bellafante

•Amicizia tra i popoli: Giulia Di Rocco

•Memoria: Ignazio Silone

•Arte: Lino Alviani

•Scuola: Luca Di Nunzio

•Politica: Mirko Zauri

•Imprenditoria: Raf Dragani

•Amicizia tra i popoli: Roberto Galanti

•Sport: Simone D’Angelo

•Amicizia tra i popoli: Terenzio Rucci

•Poesia: Tiziano Viani

•Teatro: Vincenzo Olivieri



I premiati per la regione Puglia sono stati:

•Sport: Luigi Samele

•Saggistica: Andrea Prencipe

•Poesia: Angelo Trotta

•Giornalismo: Teresa M. Rauzino

•Arte: Luigi Arpaia

•Politica: Alba Lupoli

•Sociale: Vito Loconte

•Musica: Domenico La Marca

•Imprenditoria: Rossorame

•Folklore: Saverio Cota

•Scuola: Rosa Barratta

•Narrativa: Rosa Maria Vinci

•Memoria: Pasquale Soccio

•Teatro: Bottega degli apocrifi