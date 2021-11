TERMOLI. Nel mese di novembre ci saranno criticità rispetto al servizio di reperibilità dell'emodinamica all’ospedale San Timoteo, che interesserà otto giorni.

Per novembre, il direttore dell'Uoc di Cardiologia dell'ospedale San Timoteo, Erminio Calgione, certifica che «Vista la carenza di cardiologi emodinamici, il servizio di Emodinamica sarà inattivo nei giorni: 1 (dalle 8 alle 8 del giorno successivo), 3, 6 (fino alle 20 del 7), 10, 12 (dalle 20 fino alle 20 del giorno dopo), 17, 19 (dalle 20), 24 novembre. Pertanto i pazienti acuti (Ima, Bav completo) che presumibilmente necess9itano di essere trattati in sala di emodinamica, è necessario che vengano dirottati presso altre strutture ospedaliere. Tanto si comunica per le opportune trasmissione alla centrale operativa del 118». Missiva indirizzata al direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano, al direttore sanitario dell'Asrem Evelina Gollo e al direttore sanitario del San Timoteo, Reimondo Petrocelli.