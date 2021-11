TERMOLI. La tradizione di tutti i Santi, che si ripete ogni anno. Una tradizione che ci avvicina ai cari che purtroppo non ci sono più. Tante famiglie, tante persone si sono recate oggi al cimitero cittadino, per la consueta visita ai cari.



Complice il lungo ponte, tre giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. Partendo da ieri e fino a domani, si rispetta questa sentita tradizione.



Presenti anche tanti venditori ambulanti, che hanno portato il loro chiosco di fiori nella zona del cimitero. Qualcuno ha risposto alle nostre domande: Gaetano D’Andrea e Luigi Vetere, che ci hanno raccontato che il bel tempo della giornata odierna ha aiutato la vendita dei fiori e quindi l’affluenza dei cittadini. Stesso discorso anche ieri, 31 ottobre, c’è stata comunque tanta partecipazione.



Qualcuno ai nostri microfoni si è commosso, ricordando i loro cari defunti, perché per il dolore non c’è mai un tempo per dimenticare, ma solo per provare ad andare avanti nella quotidianità, che per quanto sia difficile, è l’unica via d’uscita che abbiamo per sopravvivere alla perdita.



In questa giornata di festività, anche Papa Francesco nel suo angelus ha ricordato che sono i Santi a sostenere il mondo, con le armi della preghiera. La stessa preghiera che ci unisce alle persone che amiamo e che non ci sono più.