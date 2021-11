CAMPOMARINO. Un evento al giorno, per tutto il mese di ottobre. Sarebbe potuta apparire anche come una sfida improba, ma per l’associazione Ambiente Basso Molise e il suo tenace presidente, Luigi Lucchese, nulla è mai così arduo.

In 31 giorni sono state accolte oltre 2mila persone al Bosco Fantine, polmone verde che sorge lungo la statale 16, a Sud di Campomarino.

Un Centro di educazione ambientale, divenuto celebre con l’acronimo Cea, ombelico dell’ecologismo del territorio, seppur avversato da incendi e anche da tempeste.

Ma ormai si sfiorano i mille alberi prenotati per la piantumazione con cui l’associazione Ambiente Basso Molise ha voluto dare una risposta concreta sulla salvaguardia della Biodiversità dopo un’estate tremenda i cui eventi hanno devastato il polmone verde al confine con la Puglia.

Numeri emersi nell’escursione guidata a cui ha partecipato il Lions molisano, che ha messo a dimora sei essenze, una per ciascun club nella regione, e soprattutto raccolto la sfida lanciata da Luigi Lucchese, di adottare un bosco Lions alle Fantine, accompagnato dall’ornitologo Nicola Norante.

«I Lions uniti per l'ambiente. Un ringraziamento a Carmen D'Amico officer di Circoscrizione per le 4 R, ai presidenti Ferrazzano, Di Girolamo, Massini e a tutti i soci che hanno condiviso una splendida giornata di Service! – ha dichiarato Luisa Rotoletti, presidente di zona dei Lions in Molise - l'associazione Ambiente Basso Molise si adopera fattivamente per la rinascita della flora e della fauna del bosco fantine. Ci è stata lanciata anche una sfida, realizzare il bosco Lions. Abbiamo accettato... siamo Lions! Importante anche l'aspetto del "riuso": molti oggetti hanno trovato una seconda vita: pneumatici che fungevano da vasi, un vecchio frigorifero diventato libreria, una vecchia cappa di cucina diventata fioriera. I Lions hanno un service specifico quello delle 4 R Recupero, Riciclo, Riduzione e Riuso, di cui Carmen è officer.

La donazione è servita per aiutare l'associazione Ambiente Basso Molise al reinserimento dei detenuti della Casa circondariale di Larino nel mondo del lavoro. Sappiamo tutti che la finalità della pena detentiva è proprio questa!» La zona B della VII Circoscrizione è formata dai club Larino, Termoli Tifernus, Termoli Host, Campobasso, Bojano e Isernia. Tutti i club hanno partecipato al service sull'ambiente ed alla donazione fatta all'associazione Ambiente Basso Molise. Presenti anche Umberto Massini del Lions club di Larino, Vincenzo Ferrazzano e Giovanni Di Girolamo dei club Tifernus e Host di Termoli, oltre a soci di ogni club. Frassino maggiore, platano e acero negunto, come gelso nero e quercia, le essenze a dimora.