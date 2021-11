Covid: muore il 61enne paziente bresciano in Terapia intensiva all'ospedale Cardarelli

CAMPOBASSO. Vittima numero 499 del Covid-19 nella rete ospedaliera molisana, si tratta di un 61enne di Toscolano Maderno, località del bresciano, un sacerdote non vaccinato, che era stato ricoverato in Malattie infettive prima e dopo, con l'aggravarsi delle sue condizioni, in Terapia intensiva, all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Si trovava in una località della provincia di Benevento, quando si era sentito male ed era stato poi portato al Cardarelli.