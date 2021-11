La pavimentazione lungo la via dei trabucchi divelta dai vandali Copyright: Stefano Leone

La pavimentazione lungo la via dei trabucchi divelta dai vandali Copyright: Stefano Leone

La pavimentazione lungo la via dei trabucchi divelta dai vandali Copyright: Stefano Leone

TERMOLI. La bussola a Piè di Castello, un tempo faro dell’ora Europea, sembra non trovare pace. Vittima, ancora una vota, di ignoti senza scrupoli che si divertono a sfregiarla. E così, a distanza di poco meno di sette mesi (l’ultimo episodio lo scorso aprile), il simbolo presente lungo la passeggiata ai piedi del Castello è stato nuovamente sfigurato nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 novembre: divelto, completamente, dalla sua base in pietra, senza una valida motivazione.

Gli ignoti, tuttavia, non si sono soffermati esclusivamente sulla bussola: la loro foga ha colpito anche la pavimentazione in legno presente sulla stessa via, nei pressi dove un tempo si ergeva il trabucco. Qui, ai piedi della panchina, sono state divelte le assi di legno che fanno parte della pavimentazione.

Malgrado da quel funesto aprile la bussola non sia più presente sul lastrone di pietra, sostituita da un’immagine del Castello Svevo, gli attacchi continuano senza tregua. Un episodio che non ha lasciato indifferenti i cittadini che, visti i reiterati comportamenti vandalici, si chiedono se il servizio di videosorveglianza funzioni e se non sia il caso di incentivarlo anche lungo la passeggiata turistica che sovrasta l’area dei trabucchi.