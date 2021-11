A lutto parrocchia e comunità sannita per la scomparsa del prete no vax don Raffaele

CAMPOBASSO. E’ la vittima numero 499 della pandemia in Molise, non in senso assoluto, poiché a questa macabra contabilità mancano i corregionali deceduti altrove, ma la statistica si riferisce alla rete ospedaliera molisana.

Parliamo del prete deceduto nella notte nel reparto di Rianimazione Covid dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, il 61enne don Raffaele Pettenuzzo, originario del bresciano, precisamente di Toscolano Maderno.

Parroco della chiesa di Santa Maria del Bosco di Paupisi, località sannita in provincia di Benevento, era ricoverato al Cardarelli di Campobasso, in Terapia intensiva, dallo scorso 30 ottobre dopo che le sue condizioni si erano aggravate.

Aveva 61 anni e una condizione di salute molto precaria.

Era in Molise per sottoporsi a una visita, proprio lì aveva scoperto di essere positivo. Accusando i primi i sintomi, e dopo che questi si erano manifestati, il decorso epidemiologico ha costretto il sacerdote, dichiaratamente No Vax, al ricovero in Malattie infettive, poi il trasferimento in Rianimazione, quando il quadro clinico si era deteriorato.

I medici del nosocomio regionale Asrem hanno provato a salvarlo anche col ricorso agli anticorpi monoclonali, somministrati durante la sua permanenza in Malattie infettive, ma non c’è stato nulla da fare.

Era stato già “attaccato” dal coronavirus, ma lo aveva sconfitto lo scorso anno, ma il virus mutato di questo autunno non gli ha lasciato scampo.

La notizia è stata accolta con grande sgomento dalla parrocchia, dall'amministrazione comunale e dall'intera comunità di Paupisi.

Era un paziente con comorbilità, ha riferito il primario della rianimazione Romeo Flocco, fosse stato vaccinato se la sarebbe cavata, molto probabilmente.