Quasi 3 milioni di euro finanziati per il nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Quasi 3 milioni di euro finanziati per realizzare la nuova sede dello strategico distaccamento dei Vigili del Fuoco a Santa Croce di Magliano. A darne notizia è il vice sindaco Pierluigi di Tommaso. «Ancora una bellissima notizia per l’amministrazione e la comunità santacrocese. Con Decreto di approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti Immobiliari per il triennio 2021-2023 (Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali) Santa Croce di Magliano è tra i Comuni in elenco per la realizzazione del nuovo distaccamento per un importo totale pari ad 2,95 milioni Desidero ringraziare in particolar modo il sindaco Alberto Florio e il collega di maggioranza Giovanni Gianfelice per il grande lavoro svolto in questi anni, la loro presenza alla Conferenza di Servizi del 18 gennaio 2021 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso per ribadire con fermezza la volontà dell’Amministrazione di preservare e potenziare l’importantissima presenza dei Vigili del Fuoco nel nostro Comune, volontà ribadita poi all’unanimità durante i lavori del Consiglio Comunale del 7 maggio 2021 con l’approvazione della Delibera per la realizzazione del nuovo Distaccamento. Una notizia che premia il grande lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale in questi poco più di due anni di mandato trascorsi nel fare fronte a mille difficoltà economiche e sanitarie, un risultato che conferma quanto sia importante avere un Presidio dei Vigili del Fuoco nel nostro Comune, uomini che indossando quella divisa con orgoglio, passione e amore, rappresentano il meglio dello Stato nel loro nobile servizio a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini».