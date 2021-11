CAMPOBASSO. Studenti in piazza anche in Molise contro l’affossamento al Senato del ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia, killerato con 154 voti a Palazzo Madama e congelato almeno per sei mesi.

Nel tardo pomeriggio di ieri, come avvenuto in molte città italiane, piazza Vittorio Emanuele ha ospitato il flash mob dei ragazzi molisani dal titolo “l’odio uccide mentre voi applaudito”.

L’affossamento del ddl Zan fa capire – dicono i manifestanti – quanto siano lontane le istituzioni, che sembrano non vedere il volto di chi è stato discriminato e violentato.

Queste legge – hanno aggiunto – non avrebbe risolto tutti i problemi di odio presenti ma sarebbe stato un passo in avanti per dimostrare che il problema dell’omofobia esiste e va combattuto.

I ragazzi hanno manifestato sotto lo sguardo attento della consigliera regionale del pd Micaela Fanelli e della consigliera comunale Bibiana Chierchia.