Sono 19 le salme da esumare, calendario e nominativi nell'avviso pubblico

TERMOLI. Nuovo avviso pubblico da parte dell'amministrazione comunale in materia di estumulazioni ed esumazioni, diramato proprio nel giorno della commemorazione dei defunti, a volte le coincidenze...

Si avvisano tutti i cittadini, che in recepimento di quanto disposto con Determina Dirigenziale n. 1139 del 16/6/2021, a partire dal giorno 22 novembre alle ore 09.00, presso il Cimitero Comunale di Termoli si provvederà all'Esumazione per decorso del termine di sepoltura e riduzione in cassetta, dei seguenti defunti, i cui resti mortali verranno collocati nell'Ossario Comunale, secondo il seguente ordine cronologico:

GIORNO 22 NOVEMBRE 2021 -ORE 09.00

1. Troilo Anna Maria, nata il 07/9/1904 e deceduta il 31/03/1989, attualmente tumulata al Campo A1, Cippo 7;

2. Ragni Angelo nato a Termoli (CB) il 12/04/1944 e deceduto a Termoli (CB) il 04/5/2008, attualmente tumulato al Campo A1, Cippo 204; GIORNO 23 NOVEMBRE 2021 -ORE 09.00

3. Massimilla Leonardo, nato a Rossano (CS) il 07/8/1902 e deceduto a Ururi (CB) il 03/7/1997, attualmente tumulato al Campo A2, cippo 14;

4. Pospiech Anna, nata a Bottrop (Germania) il 04/12/1917 e deceduta a Termoli (CB) il 13/12/1993; attualmente tumulata al Campo A2, cippo 28;

GIORNO 24 NOVEMBRE 2021 – 0RE 09.00

5. Cupello-Castagno Emidio, nato a Termoli (CB) il 27/9/1946, deceduto a Termoli (CB) il 16/4/1997, attualmente tumulato al Campo A3, cippo 44;

6. Baldassarre Basso Carlo, nato il 02/1/1877, deceduto il 18/1/19.0, attualmente tumulato al Camp A3, cippo 46; GIORNO 25 NOVEMBRE 2021-ORE 09.00

7. Iammarino Maria teresa, nata il 08/02/1906, deceduta a il17/12/1994, attualmente tumulata al campo A4, cippo 17;

8. Sconosciuto, Campo B1, cippo 63;

GIORNO 26 NOVEMBRE 2021 -ORE 09.00

09. Sconosciuto, Campo B1. Cippo 65;

10. Sconosciuto, Campo B1, cippo 128;

GIORNO 27 NOVEMBRE 2021 -ORE 09.00

11. r.m. Fiorino Pio Primiano, deceduto .il 08/5/2020; Fiorino Felice nato deceduto il 07/02/2010, attualmente tumulati al Campo B1, cippo 149;

GIORNO 29 NOVEMBRE 2021 -ORE 09.00

12. Del Canale Pasqualina, nata il 1889, deceduta a il 1971; attualmente tumulata al Campo B2, cippo 17;

13. Malorni Domenico, nato il 01/08/1880, deceduto il 14/1/1971; attualmente tumulato al Campo B2, cippo 30;

GIORNO 30 NOVEMBRE 2021 – ORE 09.00

14. Fiorilli Carlo, nato il 01/12/1881, deceduto a il 07/02/1973, attualmente tumulato al Campo B2, cippo 82;

15. Monterubianesi Giovanna, nata a Fossacesia (CH) il 16/12/1925, deceduta a Termoli (CB) il 08/06/2004, attualmente tumulata al Campo B4, cippo 84;

GIORNO 01 DICEMBRE 2021-ORE 09.00

16. Ferrante Luigi, nato a nato a Serracapriola (FG) il 06/02/1939, deceduto a Termoli il 15/5/2011, attualmente tumulato al Campo B4, cippo 86;

17. Cioce Teresa, nata a Bari il 05/02/1939, deceduta a Termoli il 03/1/2010; attualmente tumulata al Campo B4, cippo 92;

GIORNO 02 DICEMBRE 2021 -ORE 09.00

18. Ercolani Ione, nata a Roma il 05/9/1921, deceduta a Termoli (CB) il 30/8/1977, attualmente tumulata al campo B4, cippo 112;

19. Forni Cesare, nato a. Gallarate (MI) il 22/5/1913, deceduto a Termoli (CB) il 12/01/1999, attualmente tumulato al Campo B4, cippo 135.

L'Ufficio protocollo è tenuto ad affiggere tale avviso all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 143 C.p.c. per la durata di 20 (venti) giorni a partire dalla data odierna.