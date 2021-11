Las Vegas, Macao, Monte Carlo: la storia delle grandi capitali mondiali del gioco

Quando si pensa ai casinò o al gioco d’azzardo i primi luoghi che vengono in mente sono le sfarzose sale di Las Vegas, spesso prese in prestito da grandi film cinematografici, che hanno contribuito anche involontariamente a diffondere l’immagine del tavolo verde. In America si trova ancora oggi la maggior parte degli appassionati di poker o roulette, benché il primo vero casinò della storia sia nato in Italia, con il tanto chiacchierato Ca’ Vendramin di Venezia . Las Vegas, in particolare, è nota per una strada di oltre 4 miglia in cui regna la movida sia per i residenti del posto sia per i turisti. Molti casinò sono stati realizzati direttamente all’interno di alberghi, fungendo da meta vacanziera per gli avventori. Insomma, da quelle parti il gioco è legato anche a diversi aspetti folkloristici e tradizionali e a livello legale ci sono più concessioni, per questo l’Italia non può essere considerata allo stesso modo dai giocatori più navigati.

Non sono pochi i casinò nel resto del mondo che si sono ispirati a quelli di Las Vegas, che comunque vive ancora oggi una forte concorrenza con Reno. Las Vegas è di fatto un agglomerato di unità amministrative differenti: la città di North Las Vegas è la parte urbana principale della zona, alla quale bisogna aggiungere la città di Henderson e quella di Paradise. Ci sono paesaggi di tutti i tipi: Las Vegas si trova infatti in un’area desertica, con poca vegetazione, ma pur di ammaliare chi arriva da fuori non ci si fa troppi scrupoli a consumare risorse naturali come l’acqua in grande quantità, persino a scopo decorativo.

Anche Monte Carlo rientra tra le destinazioni più frequentate dagli amanti del tavolo verde. Situata nel principato di Monaco, da 150 anni il nome del posto si deve al principe Carlo III di Monaco, ma ancora prima il principato apparteneva al Regno di Sardegna ed era popolato soprattutto da italiani, pur confinando con la Francia. Monte Carlo è stata a lungo tempo punto di ritrovo per famiglie reali e celebrità ed è balzata agli onori delle cronache anche per il personaggio James Bond, che ha frequentato spesso e volentieri il principato nelle sue avventure. Inoltre, è a Monte Carlo che sono nate le leggende di giocatori che hanno ottenuto grandi fortune al tavolo, come Joseph Jaggers.

In Cina, invece, troviamo Macao, famosa per le antiche rovine della cattedrale di San Paolo e per la Macau Tower, oltre che per i casinò. Si tratta di una vecchia colonia portoghese, l’ultima di un impero europeo in Asia. Fino a qualche secolo fa la città veniva sfruttata dai lusitani come porto commerciale per comunicare con i cinesi. Solo nel 1999 Stato cinese ha ottenuto di nuovo la sovranità sulla città.