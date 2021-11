Restano sei i ricoverati nel Molise, su 670 tamponi ci sono 18 contagi: dodici i guariti

CAMPOBASSO. Restano sei i ricoverati nel Molise, di cui uno in Terapia intensiva e 5 in Malattie infettive. Alto il numero dei tamponi processati da ieri dall'Asrem: 670. Diciotto i nuovi contagi, mentre i guariti sono 12.

I positivi: 1 Bojano, 10 Campobasso, 4 Ferrazzano, 1 Isernia, 1 Riccia, 1 Ripalimosani.

I guariti: 1 Termoli, 2 Campobasso, 1 Limosano, 2 Palata, 1 Petacciato, 2 Portocannone, 1 San Martino in Pensilis, 1 Santa Croce di Magliano.

Fermi a 6 i ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, 1 in Rianimazione Covid e 5 in Malattie infettive.

Fermo a 499 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In aumento, dai 114 di ieri ai 120 di oggi, i casi attualmente positivi in regione.

I tamponi antigenici eseguiti sono in totale 13.030 di cui 1.343 positivi.

In calo, dai 2.293 di ieri ai 2.283 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.