La Città Invisibile si rinnova nella nuova sede e riparte con la raccolta di beni

TERMOLI. ‘La Città Invisibile’, dopo il cambio di sede dei giorni scorsi, riparte con le attività al fianco dei più fragili. Rinnovata nella veste, nei locali di Piazza Sant’Antonio, la ‘Città Invisibile’ riparte con la raccolta di beni per il centro.

Veniteci a trovare presso la nostra nuova sede nei locali della parrocchia di Sant'Antonio (ingresso parcheggio posteriore).



Per ripartire con le attività lanciamo un appello per una nuova raccolta. Abbiamo bisogno di:



- brioche

- succhi di frutta

- acqua in bottiglia

- caffè

- detergente pavimenti

- igienizzante superfici

- sacchi spazzatura grandi



Soliti orari: 8.30-11.30

Grazie. Vi aspettiamo.