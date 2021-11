La figura del gerarca molisano Roberto Farinacci

MOLISE. Alcune riflessioni del noto giornalista molisano Agostino Rocco sottolineano che, in Isernia, c'è una strada intitolata a Farinacci. “Ma non si tratta – precisa - dello squadrista che rastrellava i nemici del Fascismo per punire chi dissentiva, accompagnato dalle Camicie nere. La via in questione era stata dedicata al fratello Mario, caduto in guerra, per rendere omaggio al fratello di un gerarca”.

Le osservazioni dell’amico Agostino, già responsabile della Biblioteca provinciale della Pentria, consentono di delineare le “gesta” di cotale (e cotanto) personaggio. In realtà il più rivoluzionario, il più violento, il più fanatico tra tutti i gerarchi dell’epoca risulta (secondo “Wikipedia”) essere nato in Isernia nel 1892. Da adulto emigrò a Cremona dove fondò una Sezione del PNF. Roberto Farinacci era un modesto ferroviere che, senza legittimazione, partecipava ai raduni degli Arditi, riuscendo a crearsi un seguito con discorsi che, seppure intrisi di errori grammaticali, riuscivano efficaci ed impetuosi. Nella Bassa padana, dove agricoltori e braccianti si affrontavano in aspre lotte, iniziò un’opera devastatrice, capeggiando squadracce ed individui sbandati, lautamente foraggiati dai proprietari terrieri. Con il tacito consenso delle istituzioni romane, usò ogni forma di violenza per impedire le iniziative politiche dei contadini e degli operai. Picchiava e bastonava, bruciava e saccheggiava, sino a radere al suolo i circoli socialisti e cattolici dell’intera provincia di Cremona.

Pure i Sindaci, i Questori ed i Prefetti dovettero arrendersi difronte alle sue squadre d’azione; ed il Farinacci, padrone assoluto del campo, venne soprannominato ‘ras’ di Cremona. Mussolini, che pure lo considerava un povero zotico ignorante, se ne servì facendolo diventare deputato nel 1921. Non se ne rammaricherà mai perché l’Isernino sarà il suo salvatore nel momento in cui dovrà affrontare la grave crisi di Governo conseguita al delitto-Matteotti. L’assassinio fece vacillare il Duce che si sentì abbandonato. Disorientato, stava per dare le dimissioni, ma in suo aiuto si schierò Farinacci:”Non ti fermerai dinanzi ad un morto?”, gli domandò; e, senza indugio, con i collaudati sistemi che gli erano cònsoni, punì - senza esclusione di colpi - coloro che manifestavano per Matteotti (i cosiddetti “quartarellisti”, così denominati perché Quartarella era appunto la zona in cui erano stati rinvenuti i resti del deputato socialista). Non ebbe manco pietà per i compagni di partito che espressero solidarietà alla vedova. Quando, per protesta, molti abbandonarono la Camera (l’”Aventino”), ebbe a pronunciare la ‘democratica’ frase:”Senza opposizione si governa meglio”.

A questo punto, Mussolini riprese in mano la situazione; e, con un abile intervento, fece sapere che l’episodio era chiuso e che l’epoca delle belle maniere e dei diritti riconosciuti era finita. Farinacci (1924) venne nominato Segretario del Partito. Successivamente, divenuto misteriosamente avvocato, patrocinò gli assassini di Matteotti con un’arringa chiusa con l’invocazione “Viva Dùmini”, che era il cognome del capo dei sicari. Solo nel 1926 il Duce, stanco dei metodi di questo teppista di periferia, che screditavano l’intero regime, lo ringraziò per i servizi prestati e lo rimandò a casa. Vivrà a Cremona, incontrastato despota, per 20 anni, continuando a raccogliere i proventi delle sue razzie ed accumulando una fortuna di qualche miliardo dell’epoca che, alla fine della guerra, diverrà oggetto di un contenzioso tra gli eredi e lo Stato italiano. Durante la campagna d’Africa (1935), divenne protagonista di un chiacchierato episodio. Decorato per aver perso una mano in combattimento, fu sbugiardato dall’Ovra: più che in guerra, ne era rimasto privo mentre pescava (di frodo) utilizzando un ordigno esplosivo. Di qui il soprannome appioppatogli di “Martin pescatore”. Nel 1936 finanziò la rivista “La difesa della razza”. Nella Seduta del Gran Consiglio (25 luglio 1943), si schierò a fianco di Mussolini; e, dopo l’arresto di quest’ultimo, si precipitò in Germania per proclamare la sua totale fedeltà ad Hitler. Durante la RSI non ottenne incarichi. La sua vita terminò a Vimercate, giustiziato dai partigiani.

Claudio de Luca