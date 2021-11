TERMOLI. Si chiama “Brodetto di confine” e con la collaborazione di Alba Marte di Vasto, ha visto la chef del ristorante Oyster Fish, Solly Tomasone, primeggiare nel Festival del brodetto, appuntamento autunnale assai prestigioso.

Primeggiare in qualsiasi campo sociale, politico, sportivo e lavorativi, fino a qualche decennio fa per una donna in Italia, ma non solo, era pressoché impossibile, oggi sicuramente è diverso, ma ancora esiste qualche sacca di resistenza dura a morire . Nel campo della cucina, della ristorazione riuscire ad essere una chef stellata, usiamo questo termine tanto in voga nei giorni nostri, rasentava l’utopia allo stato puro. Giovane, avvenente, simpatica e spigliata, il che non guasta certo anzi nel suo mestiere è di grandissimo aiuto. Lei si chiama Solly Tomasone ed è di origine pugliese, ma vive e lavora a Termoli al ristorante Oyster Fish.

Fin da bambina, avendo una nonna ristoratrice in Puglia, si appassiona alla cucina e comincia a creare anche con la sua passione, poi cresciuta decide che per far diventare questa sua passione una ragione di vita.

Andò a Firenze all’Accademia di cucina, poi ha affinato le sue conoscenze culinarie andando a lavorare in grandi città come Milano, Roma, Torino e Pescara e oggi, felicemente sposata e mamma di 4 bellissimi figli a soli 39 anni, riesce a conciliare l’impegno probante da chef e quello di accudire e crescere nel migliore dei modi i suoi 4 pargoli.

Il motivo che ci ha portati a conoscerla meglio, imbeccati dalla sua carissima amica Mariangela, è questo suo importante successo, prima classificata e riconoscimenti vari ricevuti al Festival nazionale del Brodetto svoltosi nei giorni scorsi a Ortona.

Solly ha portato il Brodetto alla termolese e vi assicuriamo che andare a vincere in terra d’Abruzzo contro il Brodetto alla Vastese che gli stessi considerano il migliore al mondo, vale davvero doppio.