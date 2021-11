«Nazismo uguale comunismo? La storia insegna se si è disposti ad imparare»

TERMOLI. Il 29 ottobre 2021 è stata presentata nel Consiglio comunale di Termoli la mozione, a firma dei consiglieri di maggioranza Di Brino e Montano, per la condivisione della risoluzione del Parlamento europeo del 19/09/2019 sulla “Importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa” (2019/2819/RSP), che equipara nazismo e comunismo. La mozione, riporta il testo della risoluzione del Parlamento europeo, ma prima insiste ripetutamente sulla necessità di superare ogni faziosità, per riconoscere, «a prescindere da qualunque ideologia», la condanna dei regimi totalitari ed autoritari, identificati nel nazismo e nel comunismo. In aula la mozione Di Brino-Montano è stata criticata da tutte le opposizioni. Al momento del voto, ha ottenuto il consenso della maggioranza, il PD non ha partecipato al voto, il M5S si è astenuto ed ha votato contro solo la consigliera di Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra.

Due anni fa al Parlamento europeo votarono a favore della risoluzione che equipara nazismo e comunismo quasi tutti i rappresentanti italiani, dal Pd a Fratelli d’Italia, con l’eccezione del M5S, che si astenne, e della Sinistra europea, che votò contro. Questa risoluzione – checché ne dicano i consiglieri Di Brino e Montano – è un esempio di decostruzione e ricostruzione della realtà storica secondo gli interessi di parte odierni, ignorando o travisando la storia europea ed italiana del XX secolo.

La rivoluzione sovietica è interpretata come un regime monolitico e monocorde, che ha preso il potere nel 1917 ed è crollato nel 1991, decretando la sconfitta storica del “socialismo reale”. Lettura tutt’affatto semplicistica. La rivoluzione guidata nel 1917 dal Partito operaio socialdemocratico russo è stata sì sconfitta, ma non nel 1991, bensì molto prima, nel 1924, quando, morto Lenin, si è affermato lo stalinismo. Con Stalin la dittatura del proletariato si è trasformata in dittatura dell’apparato di partito, violentemente epurato di migliaia di oppositori, che erano comunisti, non liberali o reazionari. Nella risoluzione del Parlamento europeo si attribuisce valore di prova dell’identità tra nazismo e comunismo al patto Molotov-Ribbentrop, non avvedendosi che proprio questo patto scellerato, che contraddice platealmente i principi dell’internazionalismo, sta a significare che la Rivoluzione d’ottobre aveva cambiato radicalmente pelle. La storia è piena di esempi simili. Basti pensare alla Rivoluzione francese, iniziata nel 1789 con il motto “libertà, uguaglianza e fraternità”, trasformata in pochi anni nel regime imperiale napoleonico.

L’identità tra nazismo e comunismo è poi del tutto stridente nel caso italiano. Il Partito comunista italiano è stato quello che più di tutti ha lottato contro il fascismo durante il Ventennio e nella Resistenza, pagando prezzi altissimi. Veramente si vuole sovrapporre alla figura di Gramsci quella di Mussolini? Nel secondo dopoguerra il Partito comunista italiano ha dato prova di impegno democratico e di convinto rispetto della Costituzione, che ha contribuito a scrivere, collaborando lealmente con gli altri partiti politici risorti dopo la dittatura fascista. Tutto ciò mentre gli Usa organizzavano in segreto la struttura paramilitare Gladio, infarcita di neofascisti.

Il Pci ha commesso importanti errori strategici. Nel 1956 non ha saputo dissociarsi dalla repressione sovietica della rivolta ungherese; né può valere come giustificazione il fatto che all’epoca vigeva una rigida separazione del mondo in due blocchi. Anche nel 1968 il Pci diffidò dell’ondata rivoluzionaria che montava in Europa: non appoggiò la “Primavera di Praga”, espulse il gruppo del Manifesto ed andò al traino delle spinte sociali in atto con il freno a mano tirato, perdendo l’occasione di un riesame critico delle vicende storiche del movimento proletario e dei partiti che esso ha espresso. Ciò detto, bisogna dare atto al PCI di non avere fatto o detto mai nulla contro l’assetto democratico della Repubblica. Ricordo a chi propone ricostruzioni antistoriche che nel 1978 Moro fu rapito dalle Brigate Rosse il giorno in cui egli avrebbe annunciato in Parlamento la formazione di un governo insieme al Pci. Con il rapimento ed il successivo assassinio di Moro furono in molti a tirare un respiro di sollievo a Washington, a Mosca ed anche a Roma.

Infine lascia pensare la tempistica con cui Di Brino e Montano hanno proposto la loro mozione: a due anni dalla risoluzione del Parlamento europeo, nel momento in cui da molti si chiede lo scioglimento di Forza Nuova, organizzazione platealmente neofascista, autrice di ripetuti assalti squadristici, ultimo dei quali alla sede nazionale della CGIL.