Consiglieri di centrodestra fanno ricorso ma a titolo personale, bocciata la mozione in Consiglio

TERMOLI. E' stato depositato il 2 novembre al Tar Molise, come consiglieri comunali-cittadini di maggioranza, assieme all'associazione Cuore molisano, il ricorso contro il Pos 2019-2021, affidato allo studio Ruta. Spariglia le carte in corso, ma l'opposizione non ci sta e non ritira la mozione. Si va al voto.

Maggioranza contraria, col sindaco che dopo aver arringato l'assemblea alla fine di quasi 4 ore di lavori, vede respingere la proposta, attraverso questo escamotage. Minoranza favorevole, ma non basta, ovviamente.

Il conto è 15-9.