MONTECILFONE. Delegazione del congresso nazionale indigeno della carovana zapatista ospitata nel pomeriggio di lunedì scorso primo novembre, nella cornice magnifica di Bosco Corundoli a Montecilfone. Iniziativa di numerose associazioni, che hanno promosso questo approdo della "Gira" proveniente dal Messico anche con banchetti nel corso degli scorsi mesi.

Presenza che ha interessato una macro-area, quella che sta lottando per la tutela del territorio. Anche il Molise ha infatti partecipato alla grande attività organizzativa che in Italia ha unito associazioni e comitati per accogliere e supportare il viaggio degli Zapatisti, giunti fin qui per ascoltare e condividere le storie comuni di vita e resistenza. Grazie alla tenacia del gruppo organizzativo bassomolisano, componenti della delegazione Zapatista hanno rappresentato l’esperienza locale di opposizione alle opere che ne minacciano la sopravvivenza. I popoli indigeni del Chiapas hanno attraversato l’oceano per venire di persona a conoscere le nostre azioni di lotta per la vita e per i beni comuni, incontrando coloro che sognano una società diversa e mantengono viva la fiducia che uniti si possa costruire un mondo altro, dove niente per noi sia deciso senza di noi. La carovana è composta da rappresentanti delle varie comunità autonome del Chiapas, organizzate nell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale. La Gira ha attraversato l’oceano in nave ed in aereo per venire a conoscere le tante realtà di lotta e di attivismo che operano in Europa e in Italia, con lo scopo di raccontare la propria realtà ma soprattutto di ascoltare le nostre storie e scoprire ciò che ci rende uguali.

La location del Bosco Corundoli è stata scelta poiché interessata dai lavori del metanodotto Larino-Chieti. «Metafora di tutte le opere distruttive e legate ai combustibili fossili che continuano ad andare avanti nonostante le sbandierate professioni di transizione (finzione) ecologica», a detta degli organizzatori. E’ stata data così la possibilità di interagire con esponenti di una lotta di popolo che continua da vent’anni all’altro capo del mondo, esempio di resistenza dal basso in nome dell’autonomia decisionale sul territorio, occasione unica di arricchimento personale e culturale.

A 529 Anni dal viaggio di Cristoforo Colombo e dall’inizio della Colonizzazione delle Americhe. Un momento costruito in un anno di incontri, percorsi, relazioni tra territori diversi, vicini e più lontani, uniti dallo stesso intento, di offrire un’accoglienza degna a popoli indigeni che dal Chiapas e dal Sud Est del Messico hanno deciso di intraprendere un Viaggio per la Vita, in difesa della Terra e dell’Acqua di Morelos, Puebla e Tlaxcala hanno deciso di ripercorrere al contrario la rotta di Colombo e Cortès e di Invadere l’Europa, già ribattezzata Terra che non si rassegna o Terra Indomita, seminando una scia di Vita, Lotta e Bellezza al contrario di quello che fecero i colonizzatori europei con al seguito Morte, Schiavitù e Devastazione.

Quella di Montecilfone è stata una di decine di appuntamenti e di incontri, di scambio, di semi che incontrano altri semi, alcuni aperti e pubblici, di fiesta condivisione e locura oppure di confronto di esperienze pluridecennali di Resistenza in tutto il Pianeta, altri ancora intimi e piccoli che metteranno in contatto le Lotte dei nostri territori a quelle Rivoluzionarie del Chiapas dove da più di 30 anni si sta svolgendo un pezzetto di quell’Altro Mondo Possibile, senza sfruttamento della Terra né della Dignità Umana, che in Diverse parti del Mondo tutte le persone che Lottano e Resistono al Capitalismo stanno provando a costruire