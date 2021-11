A proposito dell'ultimo decesso in Molise e degli attacchi subiti sui social

TERMOLI. Essere attaccati sui social perché nel titolo del decesso numero 499 in Molise abbiamo scritto che il povero deceduto era No Vax mi porta a riflettere su come oggi vengano visti e definiti, da una parte dell’opinione pubblica, i giornalisti.

L’epiteto più ricorrente che ha propiziato anche un motivetto canticchiato nelle varie manifestazioni No Vax, No Green Pass è “giornalista terrorista”.

I giornalisti sono oggetto di minacce e persino violenza fisica da parte di essere meschini che non sono in grado di “affrontare” civilmente chi come noi di Termolionline riporta fatti oggettivi senza alterare la realtà, cosa che facciamo da sempre: non ci è mai interessato fare clamore per aumentare letture, follower o mi piace.

Io stesso a primavera scorsa sono stato minacciato da una persona che mi ha promesso “violenza” solo perché avevo espresso il mio parere (in uno spazio dove ci mettevo la faccia e quindi personale)sul progetto South Beach e da li era nato un “battibecco” virtuale, sfociato nelle minacce di cui sopra. Tempi a volte rischiosi per chi fa il nostro mestiere, anche se nel mio caso io sono solo l’editore.

Ma torniamo all’articolo di qualche giorno fa. Sui social molti si sentono autorizzati a esprimere il proprio “pensiero”: una raccolta di offese scritta con inchiostro virtuale che è indelebile visto che può rimanere a vita e raggiungibile in qualsiasi momento.

Commenti di uno squallore inaudito e che oggi provo, in modo civile, a controbattere.

Intanto per chi volesse farsi un’idea di questi commenti può leggerli qui.

Miserabili, vergognatevi, fate schifo, miseri, razzisti, ridicoli, una ha addirittura scritto che prendiamo soldi per promuovere i vaccini.

Questo il tono e gli epiteti che hanno lasciato come commento.

Non vi rispondo con lo stesso tono, anche se sarei tentato, ma provo a esprimere il mio pensiero, che poi è stato condiviso dall’autore dell’articolo (e del titolo), il direttore di Termolionline, Emanuele Bracone.

Se un giornalista riporta che c'è stato un incidente e che un motociclista è deceduto perché non indossava il casco è "terrorismo mediatico"?

Se un giornalista riporta che è stato scoperto uno che percepiva il reddito di cittadinanza pur avendo una Ferrari fa terrorismo mediatico?

Se un giornalista scrive, dopo aver attinto dalle fonti ufficiali, che la distrazione al cellulare è stata la causa di un incidente mortale sta facendo terrorismo mediatico?

Se il ministro della Salute tedesco dice che "è la pandemia dei non vaccinati" sta facendo terrorismo mediatico?

Se si pubblicano articoli sui quali è riportato che l’ennesimo deceduto per Covid era un convinto No Vax è perché “prendiamo soldi” per promuovere il vaccino?

La mia risposta è un convinto no a tutte le domande, è solo riportare i fatti in modo oggettivo.

So già che i “leoni da tastiera” magari gli stessi dei commenti, ora si lasceranno andare agli insulti più beceri che hanno a disposizione…

Io continuerò a difendere l’operato dei nostri giornalisti, fatto con coscienza e sacrificio, lo stesso lavoro che ai tempi dei lockdown era talmente apprezzato dall’opinione pubblica locale che le dimostrazioni di stima che ci hanno inviato ci hanno commosso più di una volta.

Per concludere voglio rispondere alla commentatrice che ci accusava di essere al soldo di chi promuove il vaccino. Hai affermato il falso.

Sono talmente convinto del vaccino che farei anche gratis una promozione allo stesso.

Io sono stanco di questa cappa che abbiamo da circa due anni e se ci dovesse mai essere un altro lockdown è forse merito (colpa!)di chi ha preferito rimanere in un oscurantismo di medievale memoria e ha detto no al vaccino, senza considerare che invece in Italia ci sono tanti milioni di persone che l’hanno pensata diversamente.

Ai lettori "benpensanti" che si scandalizzano dei nostri report diamo un consiglio che poi è un invito, andate altrove e soprattutto rispettate chi scrive per lavoro e non per passatempo.

Nicola Montuori

Editore di Termolionline