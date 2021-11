TERMOLI. Quasi 4 ore di dibattito, quello che si è dipanato ieri in Consiglio comunale, convocato in seduta monotematica. Ricordiamo che la mozione presentata dalle opposizioni è stata bocciata 15 voti a 9, col sindaco Roberti a rivelare come sia stato promosso un ricorso al Tar, ma a titolo personale, dei 15 consiglieri, del primo cittadino e di tutti gli assessore, assieme all'associazione Cuore molisano, depositato lo scorso 2 novembre.

Ecco la serie di estratti dagli interventi.

Nicola Felice del Comitato San Timoteo ha ricordato i 3 consigli monotematici riguardanti proprio la sanità. “Dopo 8 anni ci ritroviamo qui, a un punto morto inferiore. In questo arco di tempo si sono avvicendate amministrazioni locali, regionali, governative di destra, centro, sinistra ma nulla è cambiato. Bisogna evitare le schermaglie inutili. Ma bisogna saper dare un futuro al nostro San Timoteo. Ci deve essere un’unità di intenti, già da stasera. E’dal 2009 che siamo commissariati. L’attenzione e il livello di confronto vanno richieste direttamente al governo. Questi commissari tecnici e politici non hanno portato nessun beneficio ma ha penalizzato la sanità regionale dei nostri cittadini. Le scelte politiche del governo centrale non hanno risolto nulla. E’giunto il momento che la partita la debbano trattare i sindaci perché il consiglio regionale a stento riesce a fare l’ordinaria amministrazione. Le leggi non vengono fatte e quelle poche leggi che vengono fatte non vengono approvate”.

La battaglia, quindi, la devono fare i sindaci e devono farsi portavoce con il Governo.

“E’ da 8 anni che noi affrontiamo questa battaglia- ha proseguito Nicola Felice-qualcuno dice che abbiamo fatto solo chiacchiere. Forse è così, i comunicati stampa riguardanti l’ospedale sembrano bollettini di guerra. Il disastro del servizio sanitario regionale è nato dalla prima riforma delle Asl. Hanno fatto un’unica azienda ma i direttori sono stati 5. E qui nel basso Molise, i due ospedali erano attivi ma i fondi sono stati tolti da questi per darli ad altre aree”.

“Vi chiediamo una mozione. Chiediamo che questa seduta approvi all’unanimità, la delega al sindaco di Termoli di indire presso la conferenza dei sindaci, un incontro con il governo, per rapportare apertamente i problemi del nostro territorio. Vogliamo, quindi, un decreto Molise simile a quello della Calabria”.

L’impegno deve essere concreto e unitario. Unire le forze per ripristinare una sanità troppo malata.

Dal comitato Molisanità L113, Cinzia Ferrante ha dichiarato che l’11 ottobre scorso, il comitato ha dato mandato allo studio Iacovino di impugnare il Pos, poiché dannoso e lesivo per il sistema sanitario e per il basso Molise. “Questo Pos tenta di sopperire a questi tagli e carenze diventando reverenziale per il privato accreditato. Ipotizza di mantenere quei pochi reparti di Termoli attraverso dei fantomatici accordi di confine che si dovrebbero sottoscrivere e che prevede lo spostamento delle equipe medica da un ospedale all’altro. Ma la domanda sorge spontanea, quali medici?

Esiste una carenza di medici da anni. E questo lo dicono gli stessi medici che vivono l’ospedale. Quei medici che vengono accusati di non parlare, hanno parlato ma non sono stati ascoltati. 19 medici hanno scritto questa lettera di 27 pagine con tutte le criticità che devono subire. Ci sono scritti anche dei consigli per migliorare l’offerta di prestazioni ed evitare i viaggi della speranza che gli utenti sceglogono o sono obbligati a scegliere per curarsi.

La mia amica e vicepresidente Debora Staniscia vi manda questi saluti, “oggi mi trovo a Perugia per tutelare e salvaguardare il diritto alla salute di mio marito. Uscire fuori casa costa molto, molti non se lo possono permettere, molti restano a morire per riuscire a curarsi a casa nostra. Siamo la regione delle liste d’attesa lunghe mesi, siamo la regione delle fake su quant’è buona la nostra sanità anche se sulle spalle ci portiamo 500 persone. Siamo la regione della saccenza. Vi mando un saluto da Perugia, dove da due anni la sanità buona cura mio marito”.

Tornando alla vicina Abruzzo, è notizia di pochi giorni fa, di un noto giornale locale, una denuncia per il San Pio. Perché? Perché c’è carenza di medici. Quindi, abbiamo fatto i conti senza l’oste?”.

Bisogna fare subito qualcosa perché altrimenti questo ospedale verrà sostanzialmente chiuso.

“Ho sempre voluto che un governatore potesse avere il doppio ruolo ma ciò che mi meraviglia- ha affermato Angelo Sbrocca, è toccato all'ex sindaco presentare la mozione- è questa sua doppia personalità, prima di diventare commissario e ora”.

Doctor Jekyll e Mr. Hide?

“Condivido l’assunto che Toma aveva pre commissario ma a oggi è diventato come tutti gli altri commissari. E lo si vede da questo Pos che però afferma di non aver redatto lui ma Giustini. Ma se tu lo adotti, vuol dire che tu lo fai tuo, altrimenti non lo adotteresti. Non è stata convocata la conferenza dei sindaci, non è stato convocato nessuno, questo è una critica giusta da fare al commissario. Questo è un Pos monco. Questo Pos deve essere impugnato perché si proclama il De Profundis del San Timoteo, non nascondiamocelo. Rimarranno solo medicina interna, ortopedia, radiologia, anestesia e servizi di supporto. Sappiamo tutti che la maggior parte riguardano le sale operatorie, altrimenti non avrebbe senso. Qui, scritta c’era anche l’emodinamica. Quindi, resta o va via? Resta o valgono gli accordi di confine? E la stroke unite? Già c’è un giro di telefonate che parte da Termoli fino a Pozzilli, Pescara. E il punto nascita? Non è presente. E’fatto fuori! In sintesi? Resta solo Campobasso e le strutture private”.

Per il Pos, o chi per lui l’ha redatto e vuole attuarlo, quindi, il Basso Molise non esiste, non conta. Cosa bisogna fare per lottare? Cosa bisogna fare per farci sentire?

“I bassomolisani andranno nelle regioni limitrofe, non a Campobasso. A Vasto, a Pescara, a Foggia, a San Giovanni. E i nostri soldi influiranno sulle casse regionali. Vi state accorgendo della scontentezza di questo piano operativo? Molti medici, infermieri e dirigenti sono andati già in pensione, hanno preferito questo invece che rimanere a vedere un ospedale morire. Così come i concorsi, chi mai verrebbe in un ospedale di cui non si sa la sorte?”.

Il Pos nuovo non ci sarà dal 1 gennaio, perché come sappiamo questo pos è stato usato nel 2021 e, anche se scade il 31 dicembre ci vorrà del tempo per far sì che il nuovo venga attuato.

Il consiglio comunale di Larino, in consiglio, ha già dato mandato di impugnazione. La speranza è che anche gli altri sindaci seguano la stessa scia.

Bisogna ragionare su quello che è più giusto fare, senza fare campanilismi, senza fare distinzioni di colori politici. Le forze, la volontà di bloccare questo scellerato Pos deve essere la priorità di tutti. Sotto un’unica bandiera, quella del Molise tutto. E, soprattutto, unito.

Secondo la consigliera e vicepresidente consiliare Daniela Decaro “Bisogna sollecitare i giovani a fare i concorsi. E’fondamentale andare a strutturare il personale che abbiamo. A Larino abbiamo una camera iperbarica che fa gola a tutti. Bisogna votare questa mozione, l’unico strumento per andare avanti è impugnare il Pos”

Anche Marcella Stumpo ha voluto dare il suo contributo partendo dall’ascolto che “Rete della Sinistra” dà da anni ai cittadini. “la mozione nasce da un ascolto continuo che raccontano i protagonisti di questa vicenda diventata tragica. Questa ormai è una campana a morte del nostro ospedale. Oggi siamo in condizioni peggiori rispetto agli anni scorsi. Bisogna lavorare tutti insieme, partiti, cittadini e comitati. La nostra regione necessita di una radicale ricostruzione della sanità che può passare tramite i sindaci e tramite un decreto Calabria. Bisogna sottrarre la sanità dai mille legacci della struttura sanitaria così intesa. Se non otteniamo un cospicuo finanziamento per ricostruire quello che è stato raso al suolo noi ricadremo una situazione debitoria. Servirebbero 100 milioni per ricostruire quello che è stato distrutto in questi anni”.

Tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Tutti con lo stesso pensiero e con la stessa voglia di dar voce e metter fine a questo Pos. Bisogna battere i pugni sul tavolo e saper ricostruire questo scempio.

“Qual è la ragione per cui abbiamo portato questa mozione tutti insieme noi opposizione? Perché siamo cittadini molisani e termolesi e non possiamo rimanere in silenzio. Questa politica è una politica di smantellamento per il pubblico e, soprattutto, per il nostro nosocomio. Cosa rimarrà del nostro ospedale?”. Questo è quello che si chiede la consigliera Manuela Vigilante.

Scomparirà tutto. Rimarrà lo scheletro di una struttura immensa, con solo il pronto soccorso. E fino a quando rimarrà il pronto soccorso? Quanta gente andranno a far morire chiudendo tutte le specialistiche? Ci toglieranno anche le ambulanze? Chi chiameremo se dovessimo star male? Dove andremo a finire? E, soprattutto, una mano sulla coscienza, nessuno se la passa?

Anche Oscar Scurti ha ribadito l’aspetto importante della mozione a sfavore del Pos 2019/2021. “Pensiamo che questo programma operativo debba essere per forza impugnato. Mi rammarica molto notare l’assenza del presidente commissario Toma, perché questo sarebbe stato il momento di comunicarci le varie decisioni che aveva preso, dopo che questo Pos non era stato condiviso con nessuno. Oggi avrebbe potuto condividere con noi il suo pensiero e darci risposte”.

Secondo la consigliera Fernanda De Guglielmo, la fine del San Timoteo parte da tempi non sospetti, nel 2010 per poi proseguire nel 2015. Raccolte firme portate, espressamente da lei, semplice cittadina all’ora, in Parlamento. Un problema, quindi, che non ha smesso di crescere anzi, è peggiorato. “Quello che sta succedendo oggi, non mi è nuovo. Tutto quello che sto sentendo oggi di questo Pos, l’avevo già visto, non minuziosamente ma era già nell’aria. Tutte le unità operative, già all’epoca, erano state messe su Campobasso”.

Oggi se ne parla, grazie anche ai giornali, grazie anche e soprattutto a chi vive questa realtà dentro agli ospedali ma non per lamentela. Ne parlano per informare, per mettere al corrente tutti gli utenti che frequentano gli ospedali e che, ogni giorno, vedono sgretolarsi su sé stessa, questa imponente struttura.

“Per conoscere il presente e progettare il futuro si deve andare nelle cose più antiche” ha esordito Antonio Basso Di Brino. Era il 1975 e per motivi familiari, abbandonò Pescara e si iscrisse al corso da infermiere, “non sono un portantino come ha sostenuto qualcuno e oggi sono anche laureato. In quell’epoca sono entrato al San Timoteo. In quel piccolo ospedale che stava crescendo, dove si stava aprendo l’altra ala. Si stabilivano i requisiti dell’ospedale, dei reparti. Nel 1978 viene approvata la legge sanitaria. Non sono stati presi quelli che portavano più voti. La politica c’entra e non c’entra, non è sempre colpa della politica! Dall’applicazione di questa legge a oggi è passato di tutto. E, oggi, ne paghiamo le conseguenze!

Nel 92 ci fu la trasformazione dell’ospedale come se fosse un’industria meccanica, ed eccoci con le aziende sanitarie locali.

Stando a tutto quello che avete detto non avete trovato la soluzione. C’è una data della morte della sanità molisana, il 5 agosto 2015. E a Roma avrei voluto vedere Frattura in quella giornata, lui e Facciolla. Sapete chi si batteva? Il presidente della Basilicata. Non c’è bisogno di impugnare il Pos, dovevamo portare la Dea per l’ospedale San Timoteo e, questo lo poteva fare Frattura. Sapete perché? Perché erano tutti di sinistra. Renzi, per il governo, Frattura e Facciolla per la regione e Sbrocca per il comune di Termoli. La Venittelli era deputata, poteva fare tanto. E ora? Ora paghiamo le conseguenze! Dove eravate 5 anni fa quando Frattura svendeva gli accordi di confine all’Abruzzo? Diciamo le verità. Chi dimentica il passato vuol dire che o non ne ha o se ne vergogna!”.

Secondo Nick Di Michele, invece, il disastro parte dal 2012, da quando c’era Iorio e sempre secondo lui “la maggioranza non voterà la mozione per non andare contro il partito”. “Tutti questi commissari che si sono succeduti, non sono stati capaci di risollevare le sorti della sanità. Toma non sta facendo nulla e sta accelerando la morte di questa regione. Costringi i cittadini ad andare via”.

Come mai non si è presentato il presidente commissario? “Noi non avremmo fatto scudo contro di lui ma siamo qui perché da lui volevamo risposte! I problemi dell’ospedale vengono da anni e anni di lavoro dato ai figli dei politici, ai nipoti, cugini, amici! Questa è l’unica verità. E ripeto oggi non risolveremo nulla perché Toma non si è presentato ed è sottinteso che significhi che non debbano votare”.

A risposta dell’intervento dell’ex sindaco Di Brino, il suo successore, Angelo Sbrocca, che ha voluto controbattere all’accusa che la colpa sia stata di chi “c’era prima al governo, in regione e in comune”. “E’una moda dire che qualunque cosa succeda sia colpa del Pd. Accettiamo, perché in politica esistono critiche e censure ma il problema della sanità molisana è partito dal debito che l’ha portata al commissariamento. Non è successo con Frattura!” ha chiosato Sbrocca.

“Ci sono migliaia di persone costrette ad andare fuori regione per curarsi. Famiglie disperate perché non possono pagarsi la sanità privata e, noi facciamo rispondere i politici sul di chi è la colpa, di questo partito o di quell’altro. Volevamo un consiglio costruttivo e non distruttivo, attribuendo la colpa a chi sì e chi no. Chiediamo di votare con coscienza una mozione che sta a cuore a tutti” ha dichiarato il consigliere Andrea Casolino.

Il consigliere Alberto Montano (altro ex primo cittadino) ha parlato della capacità che avrebbero dovuto avere di dimostrarsi “talmente bravi, efficienti e capaci di riuscire a governare bene il territorio ma quello che è stato fatto è stato il contrario. Abbiamo sancito che noi non avevamo nulla da dire e chiedere e che dovevamo solo accodarci al decreto Balduzzi. Con il cambiamento, la classe dirigente deve capire che deve rendere efficienti le strutture. Oggi c’è un’emergenza che va affrontata con tutta la forza necessaria”.

Un’emergenza che va affrontata con tutta la forza, di tutti e a prescindere dai colori politici.

“Proprio perché noi, questa maggioranza, non condivide questo Pos, abbiamo già provveduto a impugnare il Pos. Non condividiamo nulla, tantomeno lo smantellamento dell’ospedale San Timoteo. Abbiamo chiesto l’istanza di sospensiva. E’stato impugnato per l’illegittimità che non ha considerato le parti sociali e perché è stato adottato senza osservare le norme procedurali della conferenza dei sindaci- ha dichiarato Michele Marone- questo viola il principio di partecipazione e del buon andamento dell’attività stessa. Insieme a noi ha ritenuto di impugnare il Pos l’associazione di volontariato Cuore Molisano, proprio per la chiusura dell’emodinamica. Se un cittadino molisano, dopo le 20, ha un infarto, può morire poiché non può usufruire dell’emodinamica di Termoli ma deve essere portato a San Giovanni Rotondo, o a Campobasso o a Vasto”.

Istanze contro il governo, contro la regione, contro il commissario Toma, contro l’Asrem, perché “teniamo alla salute di tutti i molisani. Non vogliamo che l’ospedale venga smantellato”.

La discussione viene chiusa alle 21:25 con la conclusione del sindaco Francesco Roberti.

“Questo è servito a capire chi sta con chi. Chi ha fatto ricorso contro la sua stessa identità politica è Francesco Roberti con la sua amministrazione. L’ho fatto con il punto nascita, l’ho fatto con il piano aziendale e oggi con il Pos. Ho fatto ricorso a Giustini nominato dai 5 stelle, ho fatto ricorso a Toma del centro destra.

La sanità interessa tutti, può riguardare anche voi! Ce la dobbiamo vedere noi, da soli.

La coperta è corta, ogni sindaco cercherà di fare il proprio bene. Campobasso non andrà mai a perdere il proprio interesse. Il nostro territorio, con quegli accordi di confine l’avevano già svenduto, svendendo il basso Molise. Quei 100 milioni sono stati presi da quel calderone per il grande ospedale tra Venafro e Isernia. A Roma abbiamo perso tempo con il comitato tecnico scientifico per i punti nascita, e basta. Di cosa stiamo parlando? Non è un discorso politico, è un discorso umano perchè un domani se avrò qualcuno che starà male me lo dovrò portare sulla coscienza perché non abbiamo un ospedale. Quando c’eravate voi non avete mai fatto mai neanche un articolo!! Puchetti non ha aderito al ricorso del punto nascita, domenica ha parlato con me e in giunta hanno deliberato per il ricorso al Pos, caro Sbrocca. Questa volta l’abbiamo fatto a spese nostre insieme a Cuore Molisano. Non sognate il Dea di II livello non ce lo daranno né mo e né mai, perché il Dea si può avere solo con 600 mila abitanti. Darlo al Molise significa cambiare la Balduzzi. E, quindi? Non lo avremo mai.

Diamo un taglio di carattere tecnico, l’unico che ha i numeri è il Basso Molise per un Dea di II livello. I numeri se valgono contano e se contano solo il basso Molise poteva avere questi numeri. Ma no le sorti erano state già decise, il basso Molise sarebbe andato un po’ all’Abruzzo e un po’alla Puglia.

Caro Nick (De Michele n.d.r) io non ho amici, ho solo amici termolesi che mi hanno votato e pure quelli che non mi hanno votato. Io non penso alla merce di scambio politico. Io posso smettere di far politica e camminare a testa alta per aver difeso il mio territorio. Non ambisco ad altro, ho il mio posto di lavoro. Voglio incontrare tutti i vostri segretari di partiti, parlare con loro e con voi.

Termoli è l’unica città che può ancora crescere, ed è necessario avere un Dea di I livello. La Cattolica deve fare 1500 interventi l’anno e se continua a stare a Campobasso chiuderà. Portatela a Larino. E vedrete cosa succederà, basta solo una succursale.

Le cliniche private non si toccano e voi venite a toccare casa nostra?

Florenzano non è capace neanche di riaprire neanche un bar nell’ospedale! Vogliamo continuare a farci i selfie o vogliamo far qualcosa per non far chiudere il nostro ospedale?

Io non metto la croce attorno ai governatori ma voglio il bene e i numeri e i numeri ci sono e ribadisco, dicono che Termoli li ha.

Chi ti ama ti segue, il tempo mi sarà galantuomo e devo stare a posto con la mia coscienza. Noi il ricorso lo abbiamo presentato. Se volete seguirci ben venga, se volete aggiungervi ben venga. Questo tema è a cuore anche a noi.

Abbassiamo i toni perché la gente è stanca, è stressata da questa politica becera e non propositiva. Noi rischieremo che i nostri figli non avranno un ospedale e abbandoneranno questo territorio.

L’ospedale di Termoli dava la sicurezza ma vogliamo la meritocrazia in quell’ospedale.

Non perdete la bussola del vostro territorio. Difendete questi valori”.