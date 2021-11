Decaro all'attacco: «Quella di ieri invece è stata una grande farsa»

TERMOLI. "Politicamente corretto" è una locuzione guida ahimè spesso vilipesa. Ai tavoli politici ci si siede per risolvere i problemi o così dovrebbe essere. Quella di ieri invece è stata una grande farsa. Ore per dire il "nulla" mentre nel cassetto e all'insaputa della minoranza i singoli consiglieri di maggioranza e il sindaco conservavano gelosamente e sotto quattro mandate il ricorso al Tar del piano operativo firmato come privati cittadini. Ricorso sventolato come un vessillo solo dopo due lunghe ore di Consiglio Comunale che ha impegnato tutti i consiglieri, i comitati e i cittadini! Tutto ciò per giustificare la votazione contraria alla mozione che impegnava il Sindaco a impugnare il Pos 2019/2021.

Ed allora qualche considerazione va fatta. In primis analizziamo i tempi. Noi della minoranza abbiamo depositato in data 13 ottobre la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale monotematico in adunanza aperta ad interventi delle associazioni, addetti alla Sanità e al Commissario ad acta Donato Toma congiuntamente alla mozione urgente avente ad oggetto l'impugnazione dinanzi al Tar Molise del Piano operativo sanitario 2019/2021 mentre l'impugnativa al TAR da parte dei consiglieri di maggioranza e del Sindaco come privati cittadini è datata 2 novembre 2021quindi successiva alla nostra richiesta. Ma v'è di più ! Medio tempore il Presidente del Consiglio ha convocato la conferenza capigruppo in data 29 ottobre per discutere dell'ordine del giorno relativo al consiglio monotematico sulla sanità e in tale occasione nulla è stato riferito alla minoranza sull'intenzione dei consiglieri di maggioranza e del Sindaco di impugnare il PO come privati cittadini.

Niente provoca più danno in uno Stato del fatto che i furbi passino per saggi diceva qualcuno, io aggiungo che restare in silenzio è ancora peggio perché si diventa complici. Ed allora, i cittadini devono sapere che impugnare un provvedimento in qualità di Sindaco è una cosa, come privato un'altra. Il Sindaco rappresenta una Comunità, il Consiglio Comunale è espressione della volontà popolare. Impugnare il piano operativo sanitario come Sindaco significa rappresentare una città, i suoi valori, il popolo termolese, farlo come Francesco Roberti significa impugnarlo come singolo cittadino. Scherzare con l'intelligenza altrui è di cattivo gusto, quando poi viene fatto in un'assise pubblica è ancor più grave. Prendere una posizione per il bene del proprio paese andando contro un rappresentante della propria corrente politica significa avere coraggio. Trovare degli escamotage per pulirsi la coscienza e magari far passare quelli della minoranza come chi vuole far spendere soldi al Comune di

Termoli per un atto doveroso è incommentabile. Senza rinucia alcuna, avremmo firmato anche noi il ricorso come cittadini se il Sindaco e i consiglieri di maggioranza ce lo avessero proposto ma non lo hanno fatto preferendo i teatrini in sala consiliare. Confido nell'intelligenza dei cittadini termolesi, certa che la verità serva a fare discernimento.

Daniela Decaro, vicepresidente del Consiglio comunale e portavoce del Movimento 5 Stelle.