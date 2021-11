Tutti i nodi da sciogliere della pesca, restano al palo i bandi regionali di ristori Covid

TERMOLI. La bussola del comparto ittico cerca un approdo sicuro dopo anni di incertezze, ma anche laddove si ravvisano spiragli, ci sono zone d’ombra. Anche l’ultimo provvedimento del Governo ha sì inserito la Cassa integrazione straordinaria alla pesca, ma ancora non vengono individuate risorse per fronteggiare il fermo biologico. Associazioni di categoria considerano buone notizie quelle provenienti dalla Legge di Bilancio: accordata la estensione della cassa integrazione Cisoa alla pesca, che era rimasto l'unico settore fino ad oggi a non avere ammortizzatori sociali strutturali. Un importante passo avanti che afferma il principio dell'uguaglianza tra lavoratori della pesca e quelli di altri settori.

«Occorre però che il Parlamento completi il lavoro del governo dando vita ad un meccanismo di sostegno del reddito dei pescatori che copra tutte le causali, compreso il fermo pesca al momento fuori dalla proposta avanzata dall’esecutivo». È questa la posizione congiunta delle Organizzazioni della pesca italiana Alleanza Cooperative Italiane Pesca, Coldiretti e Federpesca, riguardo alla Cisoa estesa ai lavoratori della pesca e della piccola pesca. «In questo senso si sono già espresse le organizzazioni datoriali e sindacali e rilanciamo oggi questa richiesta per raggiungere un risultato inseguito da anni», concludono le Organizzazioni della pesca in rappresentanza dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca, dei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, e degli armatori. Ma sulla politica comunitaria è bui pesto: «ci stanno affondando. sono questi gli effetti della politica comune della pesca che sta attuando in mediterraneo una strategia tesa a una drastica riduzione dello sforzo di pesca che, dal 2019 al 2024, comporterà mediamente per i vari segmenti delle flotte operanti con questi mestieri la sottrazione del 40% delle giornate annue».

Poi, il capitolo riguardante il Molise, messo a fuoco anche da Domenico Guidotti, della Federcoopesca Molise, di cui è presidente. Lo abbiamo incontrato nei pressi del mercato ittico, sul piazzale dei Pescatori, e ci ha riferito come dalla Regione Molise si attendono da quasi nove mesi i bandi per il ristoro Covid, «Come al solito la pesca è sempre l’ultima ruota del carro». Non si nega come l’umore degli armatori sia nero, poiché il caro gasolio, schizzato del 40%, determini un calo della redditività e a fatica si riescono a pagare gli stipendi ai componenti degli equipaggi imbarcati. Nella sede dell’associazione Armatori Pesca Molise, anche l'assemblea dei soci, sono 19 gli armatori associati, anche se molti avevano delegato loro rappresentanti.

Di queste problematiche del comparto ittico si è discusso giorni fa a Pescara e Paola Marinucci, presente nella località abruzzese, focalizza l’attuale momento dell’ittica: «La flotta italiana al 31 dicembre 2020 aveva 11.926 unità. Nel summit del 23 ottobre proprio il caro gasolio è stato trattato in assemblea, assieme alla problematica sul numero delle giornate di pesca e la rimodulazione dei parametri contributivi nel settore». Inoltre, sul banco degli imputati, per così dire, anche il sistema sanzionatorio, alla luce dei numerosi eventi in cui sono state coinvolte le imbarcazioni, si richiede l’applicazione, il rispetto e la giusta interpretazione del principio di proporzionalità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.