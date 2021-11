TERMOLI. Rilievi di carattere normativo e giurisprudenziale, tra cui la mancata concertazione nell’adozione del Pos, nel ricorso promosso da sindaco, assessori, consiglieri e associazione Cuore molisano presentato al Tar Molise contro il Pos 2019-2021, che mette a fuoco nella parte riservata all’istanza di sospensiva cautelare, i rischi derivanti dalla programmazione sanitaria impugnata.

«L’interruzione ex abrupto della continuità assistenziale delle attività di Emodinamica presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli determina un danno gravissimo ed irreparabile a tutti i cittadini del basso Molise, trattandosi di servizi assistenziali imprescindibili e riconducibili all’area dell’emergenza urgenza e delle malattie tempo-dipendenti, così come afferenti alla branca di cardiologia interventistica, per definizione non trattabile in regime di elezione e/o di ricovero programmato. Esattamente come già accaduto per la sospensione delle attività di accettazione ostetrica del Punto nascita del medesimo ospedale, ancora una volta l’Asrem ha proceduto alla soppressione di un servizio sanitario essenziale in assenza della benché minima istruttoria, senza evidenziare di aver posto in essere tutto quanto necessario per eliminare le cause del disservizio (nel caso di specie, la carenza di personale medico), nonché in assenza della fissazione di un termine finale entro e non oltre il quale prevedere la cessazione del disservizio e il ripristino della piena operatività delle attività, e, ancora una volta, senza la predisposizione di misure assistenziali alternative idonee a sopperire alla soppressione del servizio.

Basti pensare che la nota impugnata si conclude limitandosi ad affermare che “i pazienti vengano dirottati presso altre strutture ospedaliere”, senza indicare quali, e dunque ancora una volta senza considerare i tempi di percorrenza per raggiungere i più vicini, nella perdurante assenza della sottoscrizione di accordi di confine e/o di collaborazione con altre aziende sanitarie e quindi senza la benché minima garanzia della continuità assistenziale e del vincolo contrattuale in forza del quale garantire il ricovero e il trattamento dei pazienti. Si invoca pertanto l’adozione di una misura cautelare, anche atipica, volta a ripristinare il diritto alla salute dei cittadini violato irrimediabilmente per effetto ed in conseguenza di un’attività amministrativa posta in essere in spregio e violazione di tutti i più comuni principi dell’attività amministrativa e senza vagliare l’impatto di quelle stesse scelte sulla salute dei cittadini.

Come se non bastasse, è di queste ore la notizia della protesta degli operatori del terzo settore che garantiscono il servizio di emergenza 118 ai quali sono stati tagliati i rimborsi con il rischio di interruzione della continuità assistenziale. Senza tacere la situazione esplosiva dei Pronto soccorso ospedalieri, ogni giorno all’attenzione delle cronache per disservizi e tempi d’attesa incompatibili. Senza trascurare che la previsione di accordi con strutture extraregionali determina un incremento strutturale della mobilità passiva, ossia esattamente l’opposto della finalità perseguita dal Governo e dalla struttura commissariale con l’adozione del Programma (recupero della mobilità passiva, cfr. p. 24; assorbimento della mobilità passiva, p. 53) e con la nomina del commissario ad acta (i. adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale».