TERMOLI. Il vuoto ottimismo dei comunicati seguiti ai recenti incontri internazionali sul clima traspare in tutta la sua evidenza. Le assenze di Russia e Cina e le prese di distanza sul carbone di grandi paesi come India, USA, Australia e la stessa Cina, ne danno una palese dimostrazione. Difficilmente si arriverà mai all’accettazione da parte di tutti i paesi, degli NDC della “Conferenza di Parigi”; ovvero dei “Contributi Nazionali Determinati” sulle emissioni di CO2. Alla luce della disastrosità planetaria esponenzialmente crescente c’è da chiedersi come ciò sia possibile.

Una prima risposta ovvia la si può cercare e trovare nei dubbi espressi da molti autorevoli scienziati, con riguardo alla effettiva dipendenza dei cambiamenti climatici dall’effetto serra. Ce ne sono molti in tutto il mondo e anche in Italia ce ne sono diversi; fra questi spiccano, per la loro indiscussa fama di scienziati, il premio Nobel Rubbia e il prof. Zichichi; due dinosauri della fisica, che inseguendo le estreme complessità dei loro studi, hanno perso di vista le semplicità che sono all’origine del baratro verso cui marciamo tutti a passo spedito. A margine di un seminario che tenne a L’Aquila qualche tempo fa, chiesi al prof. Rubbia il perché del rallentamento della rotazione terrestre; mi dette la stessa comune risposta di tutta la scienza ufficiale: “… è l’attrazione gravitazionale della luna”, mi disse. Replicando gli osservai che invece, in misura largamente prevalente dipendeva dall’aumento del momento d’inerzia della Terra causato dalle attività umane. Al che, palesemente scocciato, con alle spalle uno schermo interamente occupato dalla lunga equazione polinomiale che lo portò alla scoperta dei bosoni W e Z, mi rispose in inglese (perché quel seminario nell’aula magna del GSSI gremita di oltre mille persone, lo tenne in inglese) “it is not my field”; ovvero “non è il mio campo”.

Nel sentire un premio Nobel per la fisica affermare che un problema che implica il momento d’inerzia della Terra non era il suo campo, rimasi senza parole. Questo episodio, che registrai con il mio telefono, dà la misura di come anche un grande genio, per giunta senatore a vita della Repubblica, possa perdere di vista le semplicità ed arrivare a dire nella commissione ambiente del senato, che il riscaldamento globale c’è stato anche ai tempi della guerra di Roma contro Cartagine; altrimenti, riferiva ai molti suoi colleghi increduli, Annibale non avrebbe potuto attraversare le Alpi con i suoi elefanti. Dimostrando con ciò di non sapere che gli elefanti, per la grande capacità di adattamento che hanno, sopravvivono tristemente ma sopravvivono, anche negli zoo di paesi molto freddi e molto più a nord delle Alpi; e non sa neanche che i primordiali grandi elefanti con la pelliccia che si sono estinti, cugini di quelli di adesso che la pelliccia l’hanno persa, si erano anche adattati a vivere nelle lande artiche.

Qualche milione di anni fa ce n’erano anche nel freddo territorio aquilano e di uno di essi ne è stato ritrovato lo scheletro fossilizzato proprio nelle vicinanze di L’Aquila; ora ricostruito ed esposto nei sotterranei del nostro magnifico castello cinquecentesco. Sta di fatto però che il negazionismo di Rubbia e Zichichi sulle cause dei cambiamenti climatici, hanno molto contribuito a rafforzare le posizioni pro carbone e pro petrolio dei molti dei paesi che non accettano le quote NDC stabilite negli accordi di Parigi; ovviamente non da soli, ma insieme ad altri moltissimi scienziati del mondo; la maggior parte dei quali, come afferma l’ambasciatore dell’ONU Leonardo Di Caprio, hanno ceduto ai tentativi delle lobby del petrolio di condizionare la scienza. Una possibile ma molto personale seconda risposta al perché della mancata adesione agli accordi Di Parigi di tanti importanti paesi, la vedo nella mancata affermazione della mia analisi sulle conseguenze del rallentamento della rotazione terrestre. Se la grande informazione, come avrebbe dovuto, l’avesse rilanciata e la comunità scientifica internazionale l’avesse fatta propria, come anch’essa avrebbe dovuto, molto probabilmente i suddetti grandi paesi latitanti rispetto agli accordi di Parigi, non avrebbero avuto l’alibi offerto loro dalla parte negazionista della comunità scientifica internazionale.

Questo perché mentre l’effetto serra, arrampicandosi sugli specchi si può negare, come per l’appunto fanno Zichichi e Rubbia, il rallentamento della Terra non si può negare; e non si possono quindi negare neanche le sue nefaste conseguenze, per il semplice fatto che dipendono da ineludibili e semplici leggi della Fisica. Non si può negare la molto aumentata attività vulcanica, perché al rallentamento della Terra, segue inevitabilmente un restringimento della sua “pancia” e quindi una maggiore compressione sull’immenso mare di fuoco che vi ribolle dentro; al conseguente assestamento della crosta terrestre seguono più scricchiolii e quindi più terremoti e più frane; anche le tantissime inondazioni che stanno sommergendo progressivamente estensioni enormi di territori costieri della fascia equatoriale e con essi interi arcipelaghi ed isole meravigliose (come le Maldive) sono una innegabile conseguenza del rallentamento della Terra e quindi del suo restringimento; e tutto ciò accade perché le acque oceaniche, spinte dalla forza di gravità, vanno ad allagare i territori che si sono abbassati. Segue poi inevitabilmente che tali sommersioni, in misura via via decrescente vanno ad interessare anche le latitudini più elevate verso nord, fino a Venezia (ed anche fino a Termoli, dove in un solo anno il livello del mare è aumentato di circa 20/30 cm) e verso sud fino alle coste settentrionali dell’Australia.

C’è poi un ulteriore impazzimento climatico che va ad aggiungersi a quello causato dall’effetto serra; ed è un impazzimento legato sia allo stravolgimento delle correnti oceaniche, sia alla precessione aggiunta all’asse terrestre; la quale introduce poi una complessiva oscillazione anomala alla sua primordiale inclinazione di 23,5 gradi rispetto al piano dell’eclittica; inclinazione che prima d’ora era rimasta immutata a per milioni di anni. La conseguenza è stata quella di introdurre anomalie anche al regolare variare stagionale dell’esposizione al sole dei due emisferi. A tutto ciò ed al resto non detto, per non farci mancare nulla va aggiunta anche l’instabilità e la lenta ma progressiva diminuzione del campo magnetico terrestre. Ecco, se la comunità scientifica facesse propria questa inconfutabile analisi e la sbattesse in faccia a tutte quelle facce di bronzo dei G20, delle conferenze di Parigi e delle COP26, 25 24 ecc. ecc. (che fra l’altro aumentano l’effetto serra ed il rallentamento della Terra intasando i cieli con i loro mille e più aerei che per giunta alla fine paghiamo pure noi), allora, dicevo, i paesi latitanti non avrebbero più scuse per latitare. A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che la mia analisi potrebbe non essere giusta. Invece no!

La mia analisi è assolutamente giusta: sia perché è la inevitabile, logica e matematica conseguenza del cambiamento delle dinamiche terrestri rilevate con sicurezza e precisione dallo IERS; sia perché via via se ne stanno avendo autorevolissime conferme scientifiche internazionali. La prima è venuta da una ricerca di due scienziati americani pubblicata nel 2017 dalla rivista ufficiale dell’istituto americano di geologia (l’analogo del nostro INGV); ricerca con la quale gli autori attribuiscono al rallentamento della Terra l’evidente aumento dell’attività sismica planetaria; cosa che io, privo di mezzi e di possibilità, avevo potuto rendere pubblica fin dal 2010, ma solo sul quotidiano Il Centro. Sempre con miei articoli pubblicati sul medesimo quotidiano e sul mio blog, ma anche su questa testata web, ho sempre sostenuto che l’integrità della “Corrente del Golfo” era messa a rischio dagli epocali, seppur lenti sommovimenti di acque oceaniche dirette verso l’equatore; fenomeno originato dalla forza di gravità, per compensare il restringimento del diametro della fascia equatoriale ed il conseguente abbassamento di oltre tre metri del suolo equatoriale.

È del tutto evidente che un tale enorme flusso di acque oceaniche dirette da entrambi gli emisferi verso l’equatore, avrebbero contrastato le varie correnti oceaniche e quindi anche la corrente del golfo diretta verso nord; ed essendo nota l’importanza che essa ha sulla stabilità del clima nel nostro emisfero, si può comprendere quanto disastroso, per il clima stesso, possa risultare il suo stravolgimento. A conferma della giustezza di questo mio ragionamento, reso variamente pubblico da diversi anni, nell’aprile scorso l’autorevole rivista scientifica “Nature” ha pubblicato la ricerca di un team di scienziati della “London University College” nella quale si afferma che la corrente del golfo è molto vicina al collasso. Con riguardo alle cause, secondo tutti quei grandi scienziati, anche questo disastro sarebbe da ricondurre unicamente all’effetto serra e quindi ai livelli di CO2 nell’atmosfera. Cosa certamente in parte vera, perché il riscaldamento degli oceani crea dei vortici che vanno a disturbare il regolare fluire della corrente; ma è del tutto evidente che la causa prevalente di quest’altro imminente disastro è anch’esso da imputare al restringimento della Terra ed al descritto epocale sommovimento delle acque oceaniche verso l’equatore. Cosa che però quei grandi scienziati ignorano, come anche i due ricercatori americani precedentemente citati, perché nessuno di essi si è mai imbattuto nel mio blog https://perchelaterrasirestringe.wordpress.com - Ogni volta che ne parlo o ne scrivo mi viene da fare una sconfortante riflessione: come mai quei grandi scienziati, insieme a tutti i loro colleghi che a vario titolo si occupano della Terra, non colgono la macroscopica discordanza che c’è fra le previsioni dell’ESA (Ente Spaziale Europeo), che valuta in un mm/anno l’aumento del livello dei mari causato dal riscaldamento globale, rispetto alla sua reale misura che ha ormai superato i due metri all’equatore?

L’ESA con i suoi satelliti, misura con precisione la diminuzione annua del perimetro e dello spessore dei ghiacci artici e ne spalma l’acqua di scioglimento su tutta la superficie degli oceani; il dato che ne risulta è quel mm per anno che non può assolutamente giustificare il sollevamento dei mari che si sta realmente verificando. Questa macroscopica discordanza può essere risolta solo imputando l’effettivo innalzamento del livello dei mari, alle seguenti due diverse cause: la prima, nella parte irrilevante di un mm/anno, al riscaldamento globale attraverso sia lo scioglimento dei ghiacci polari, sia attraverso l’aumento di volume delle acque oceaniche; fenomeno questo che però è ancora molto modesto perché molto modesto è l’aumento della temperatura degli oceani (appena qualche decimo di grado); e la seconda invece, in quella parte di gran lunga prevalente che in pochi decenni lo ha portato ad essere dell’ordine dei metri, al rallentamento della Terra ed al conseguente restringimento del raggio equatoriale; che secondo i miei calcoli, a far data dal 1958, è diminuito di circa 3 metri.

Domenico Mastrogiuseppe (Fisico)