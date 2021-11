SERRACAPRIOLA. In occasione della 12ma edizione del “Mese del benessere psicologico”, sabato 6 novembre si è tenuto il convegno “La violenza di coppia, tra attori, vittime e stili di attaccamento”. L’evento, patrocinato dal Comune di Serracapriola, ha avuto luogo presso l’Auditorium della Scuola Media, e ha trattato un tema di grande attualità ed importanza, ossia la violenza perpetrata in ambito familiare, tra le mura domestiche. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe D’Onofrio e dell’assessore alla Cultura Maria Teresa D’Orio, Il consigliere delegato alle Politiche Sociali, Massimo Tartaglia, ha illustrato la situazione dell’Alto Tavoliere, in cui appartengono i Comuni di Chieuti e Serracapriola, che purtroppo ha registrato dei dati significativi ed importanti, dove circa il 50% si tratta di violenza subita in ambito familiare.

L’argomento è stato trattato attraverso chiavi di lettura diverse, quella psicologica, quella giuridica e quella medica. Per quanto riguarda l’aspetto psicologioco, la relatrice ed organizzatrice dell’evento, è stata la dottoressa Cornelia Di Siro che ha illustrato i vari tipi di violenza esistenti. Nell’immaginario collettivo, la parola violenza ci riporta alla mente quella fisica; in realtà ci sono tipi di violenze ancora più subdole che arrivano ad annullare completamente una persona. Spesso i media ci informano sulla violenza subita dalle donne, ma va precisato che, seppur in minoranza, anche gli uomini sono spesso vittime di violenze familiari. La Dottoressa ha magistralmente analizzato del perché si innescano questi comportamenti che apparentemente possono sembrare assurdi, partendo dalla famosa Teoria dell’attaccamento di J. Bowlby, e quindi, di conseguenza, del perché non si riesce spesso a venirne fuori. Per la parte giuridica, sono intervenuti, l’Avvocato Nicola Palazzo e il Mar. Ca Agostino Manoni, comandante della Stazione dei Carabinieri di Serracapriola. Si è discusso del nuovo reato di stalking, disciplinato dall’ordinamento penale italiano nel 2009, con il Decreto Legge che lo ha introdotto nel codice penale con l’articolo 612-bis. È stato approfondito come comportarsi davanti ad una situazione di violenza, ricordando il numero nazionale 1522, ed è stato messso in evidenza il ruolo fondamentale dei CAV di zona. I CAV sono centri specializzati che hanno come scopo la prevenzione e il contrastare la violenza sulle donne.

Il CAV di San Severo, comune capofila, segue 16 comuni del territorio; presenti nell’ambito di zona, anche 2 Case di Accoglienza, che riescono ad ospitare fino a 6 donne, costrette ad abbandonare il tetto familiare. Il Cav si propone di contrastare questo triste fenomeno, intervenendo prima, cercando il più possibile di evitare il peggio; vengono proposti anche corsi di formazione, a queste donne che si trovano in pericolo, con la speranza di poterle dare un futuro diverso, fatto di inclusione sociale e lavorativa. Molto interessante l’intervento dell Dott. Michele Giannubilo, medico del 118 della postazione di Serracapriola, che ha analizzato l’aspetto più pratico della situazione, ossia il soccorso a persone vittime di violenza, più che altro fisica. Ha spiegato quanto sia fondamentale riconoscere subito, da parte del personale sanitario, che la persona sia stata vittima di violenza. Presente all’evento il parroco di Serracapriola, sempre presente e vicino a queste tematiche. L’Amministrazione Comunale di Serracapriola è stata sempre sensibile a questo fenomeno; già da due anni sono state installate nel centro abitato due panchine rosse, a testimonianza della vicinanza e del ripetto della comunità verso tutte le donne, e soprattutto della lotta alla violenza rivolta spesso alle donne.