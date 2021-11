In Molise l'Asrem sospende altri 13 operatori sanitari No Vax

CAMPOBASSO. In attesa di evoluzioni sulle verifiche in atto riguardo il primario facente funzioni della Rianimazione del San Timoteo, l'Asrem sospende altri 13 dipendenti, personale ospedaliero non in regola con l'obbligo vaccinale. In pubblicazione sull'albo pretorio dell'Azienda sanitaria regionale del Molise i singoli provvedimenti, dove i dipendenti in questione, che siano medici, infermieri oppure Oss, sono identificati solo con numero di matricola per rispetto della privacy.

Non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 44 del 2021.

In precedenza, il direttore generale Asrem Oreste Florenzano aveva firmato i primi sei provvedimenti di sospensione dall’attività lavorativa.

Prima del provvedimento di sospensione erano state oltre 40 le diffide al personale Asrem che non si era ancora sottoposto a vaccino.

Nel complesso, sono 19, dunque, le sospensioni comminate.