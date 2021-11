«Urge ritornare dai ‘social’ all’Agorà», polemiche digitali

MOLISE. Urge ritornare dai ‘social’ all’Agorà, come ai vecchi tempi nella Grecia antica l'Agorà era il cuore pulsante dell'antica Atene, il luogo in cui si svolgevano tutte le attività commerciali e sociali. Era in questo spazio definito che filosofeggiava Socrate. Fu qui che nacque la democrazia (tra le latrine pubbliche) e dove, 2000 anni fa, venne costruito il primo centro commerciale. Ancora oggi, se passeggi tra le rovine dell’ ‘Agorà’ di Atene, vieni a trovarti in un luogo affascinante e ricco di storia. Gli abitanti vi si riunivano non solo per attendere ai commerci quand’anche per tenere le elezioni democratiche, le rappresentazioni teatrali, le gare sportive, le parate militari ed i rituali religiosi. La piazza era decorata con sculture, monumenti e fontane, ed era circondata dagli edifici civili: il Parlamento e il Senato, il tribunale, la zecca, i templi e la chiesa in cui l'apostolo Paolo predicò il Vangelo. Qualcuno ha inteso di potere parificare l’ ‘Agorà’ agli attuali ‘social’, se non altro perché sulle colonne di tale tràmite si discute; cosicché, quando si parla dei vai siti, si usa dire che queste piattaforme sarebbero la trasposizione moderna dell'antica piazza ateniese o dei più moderni spazi cittadini. Niente di più falso! Nelle piazze, nell' ‘Agorà’, nei circoli si discuteva (e si discute ancora) con un confronto dialettico anche acceso tra sostenitori di diverse opinioni. Ma si trattava di un confronto sicuramente animato ma di certo rispettoso delle posizioni altrui. Sui ‘social’, invece, si legge di duelli dialettici che non portano mai alla piena condivisione della posizione altrui, ma che – anzi – di sovente sfociano nell'insulto, nel dileggio e nell'aggressione verbale.

Il mondo dei ‘social’ non è greco; è sempre umbràtile e strafottente. L'assenza della presenza fisica crea l'idea che si possa agire impunemente; come se il video e la tastiera fossero armi improprie da brandire contro l'avversario di turno. La riprova di questa realtà si ha osservando i numeri dei partecipanti ai vari gruppi. Sono un'entità enorme, Ogni gruppo (o profilo) ha perlomeno centinaia di ‘follower’; o, comunque, partecipanti a vario titolo alle attività “sociali”. Ma solo pochi partecipano alle discussioni e, tendenzialmente, sono d'accordo fra loro. Salvo poi concentrarsi tutti nel massacrare – da un punto di vista mediatico - chi osasse contraddire il pensiero dominante. E così si alimentano convincimenti erronei, avallati da una lunga serie di ‘post’ di commento, che non possono essere ‘corretti’ perchè chi interviene per farlo è considerato un nemico da distruggere. In buona sostanza, i social - nati per abbattere le barriere e per alimentare il dibattito - sono invece la negazione del confronto e servono esclusivamente per abbattere ipotetici nemici. Il problema più grosso è dunque l'assenza di confronto, l'impossibilità di sostenere una tesi diversa. Altro che ‘Agorà’! Manca, in chi interviene, la piena maturità di essere tolleranti con chi avesse a pensarla diversamente oppure con chi non condividesse il pensiero unico esistente. Da qui nascono i silenzi della stragrande maggioranza dei partecipanti che non partecipano alla vita ‘social’, limitandosi a leggere, ad osservare (senza intervenire) proprio perchè non condividono il pensiero dominante in quel mini-gruppo. Come sarebbe possibile dare loro torto? È questa una pessima deriva che però potrebbe, e dovrebbe, essere cambiata quando tolleranza, dialogo, condivisione sono atteggiamenti che, invece, debbono necessariamente essere recuperati per dare a questi strumenti un segnale di civiltà, oggi sicuramente assente. È un problema culturale, prima che comportamentale. E la cultura si crea, o meglio si ricrea. Per farlo bisogna tornare indietro, fino all'antica Grecia, avendo come modello la vera ‘Agorà’ ed i suoi partecipanti, senza rassegnarsi alla barbarie di chi vive nei ‘social’ solo per offendere. Essere attivi per un nuovo modello di società è un dovere morale a cui nessuno può sfuggire.

Claudio de Luca