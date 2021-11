Testimonianze a confronto sulla donazione degli organi

LARINO. La donazione di organi e tessuti è una tematica importante e delicata di cui purtroppo si parla ancora poco o meglio di cui si hanno informazioni molto spesso scarse o poco precise.

Proprio per questo motivo, l’evento organizzato venerdì scorso, presso il Palazzo Ducale di Larino, dal Lions club di Larino in collaborazione con l’Aido comunale di Larino ha avuto una rilevanza su più livelli, quello umano, quello sociale e quello scientifico. La donazione di organi è una tematica su cui da sempre è in corso un grande dibattito e su cui spesso è difficile discutere perché suscita resistenze, paure e perplessità. “Queste sensazioni si possono superare solo attraverso la diffusione di una “cultura della solidarietà”, fondata su quattro pilastri etici: difesa della vita, totalità, socialità e solidarietà. Solo attraverso la loro diffusione la società può giungere alla “cultura della donazione di organi” - queste le parole del dottor Marco Tagliaferri. Nel corso dell’incontro si è affrontata la tematica da diversi punti di vista cercando di fornire alla platea una visione completa di questo “mondo a sé” che è quello della donazione e dei trapianti.

I diversi relatori, ognuno per la sua specificità, hanno ribadito quanto sia importante donare ma nello stesso tempo quanto sia importante farlo in maniera consapevole e informata.

Ognuno di loro ha riportato la sua esperienza analizzando il problema sia dal punto di vista del donatore che del ricevente, entrambi soggetti estremamente fragili. A tal proposito la dottoressa Roberta Ledda, psicologa presso il centro trapianti di Roma, ha sottolineato l’importanza di un supporto e accompagnamento psicologico di tutti i soggetti interessati.

Quando si parla del donatore è importante porre un’attenzione particolare sui familiari che si trovano ad affrontare una scelta difficile in un momento di dolore. Come testimoniato dal dottor Giovanni Di Girolamo, chiedere ai familiari di un paziente deceduto di esprimere il loro consenso per l’espianto degli organi è un momento particolarmente delicato in cui affiorano mille dubbi. I parenti si trovano a dover interpretare, nel giro di poche ore, le volontà del familiare e nello stesso tempo sentono la responsabilità di decidere anche per la vita dell’eventuale ricevente.

Anche da parte del ricevente le paure e i dubbi sono tanti. Pasquale Gioia, promotore e moderatore dell’incontro ha riportato la sua personale esperienza di paziente trapiantato. “Dodici anni fa, mi è stato comunicato che l’unica alternativa che avevo per continuare a vivere era subire un trapianto. La prima reazione è stata di sconforto, solo la parola trapianto incuteva timore, sembrava un intervento quasi irrealizzabile. I mesi di attesa sono stati lunghi non solo per me che dovevo riceverlo ma anche per i miei familiari. Ricordo ancora, quando il 5 novembre di 12 anni fa mi è arrivata la chiamata in cui mi veniva comunicato che c’era un organo probabilmente compatibile. Immediatamente, mi sono messo in macchina con i miei familiari e scortato da due auto delle forze dell’ordine sono giunto all’ospedale di Roma. Durante il tragitto molteplici emozioni hanno attraversato la mia mente da un lato la gioia di poter ricevere quell’organo tanto atteso dall’altro la consapevolezza che la mia vita era legata alla sofferenza di un’altra famiglia”.

In conclusione, è intervenuto il Prof. Francesco Pisani, direttore di Chirurgia generale e dei Trapianti di organo presso l’ospedale San Salvatore de L’Aquila che ha mostrato alcuni dati relativi alle regioni Abruzzo e Molise relativi alle donazioni e ai trapianti. Il professore, in accordo con i Dott. De Girolamo, ha lanciato un appello alle Istituzioni e alle associazioni per far sì che la “rete dei trapianti” del Molise venga rivitalizzata e che non sia legata a singoli individui. “La scienza è andata avanti, le modalità sia di espianto che di trapianto si sono perfezionate diventando sempre più efficaci e meno invasive rendendo sempre migliore l’aspettativa e la qualità della vita del paziente trapiantato”.

All’incontro hanno preso parte Umberto Massimi, Presidente Lions Club Larino, Graziella Vizzarri, Presidente Gruppo comunale Aido Larino e Maria Giovanna Civitella, assessora alla cultura del Comune di Larino.