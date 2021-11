URURI. Dopo il grande exploit di Teodorino Campofredano all’Eredità su Rai Uno con la vincita di 65mila euro, il ventinovenne ururese che, proprio lo scorso 6 novembre ha festeggiato il suo compleanno quasi in concomitanza con la vittoria al noto gioco a quiz preserale condotto da Flavio Insinna, ci racconta la sua entusiasmante esperienza. In realtà, Teodorino già era a conoscenza della vittoria, essendo le puntate registrate, nello specifico, le sue partecipazioni risalgono al 21 ottobre, poi due puntate il 25 ottobre con la vittoria, infine una puntata il 26 ottobre in cui c’è stata l’eliminazione. Per tutte queste settimane Teodorino e la sua famiglia hanno mantenuto il riserbo assoluto, sia per questioni di contratto, sia per creare suspence nella popolazione. Con lui abbiamo ripercorso la strada che lo ha portato alla partecipazione del programma “L’Eredità”, un percorso iniziato quasi per gioco con un provino via Skype intorno al 10 ottobre in cui poi ha ottenuto l’ok alla partecipazione. In quel frangente, come racconta Teodorino, c’è stata molta confusione, quasi la voglia di non andare per la paura delle telecamere o di fare una brutta figura.

Alla fine, ha optato per il sì! Preso il treno per Roma, direzione gli Studi Dear intitolati a Fabrizio Frizzi e lì ha visto un mondo sfavillante, ancora più bello di ciò che si vede dalla televisione: riflettori, luci puntate, cameramen, tutto ciò lo ha emozionato e impaurito, emozione che traspariva anche dalla prima puntata, non soltanto perché ha dovuto fare quasi tutte le sfide dirette, ma anche per questo mondo televisivo così scintillante. In seguito, le puntate successive, si è sciolto ed è quasi andato tutto più liscio. «L’emozione è pian piano sparita anche grazie al conduttore Flavio Insinna che è una persona fantastica, che mette tutti a proprio agio, tranquillizzando, che chiedeva anche informazioni sulla provenienza, sul nome, su tante cose». Teodorino non ha potuto raccontare tutto in quanto per stare nei tempi televisivi, molte battute venivano tagliate e montate. «Le “professoresse” sono bellissime, anche se non ho potuto fare foto né con loro, né con Insinna in quanto i cellulari restavano in camerino.

Durante le diverse giornate in cui ho partecipato alla trasmissione, sono rimasto solo, per ragioni relative al Covid, non potevano assistere allo show né parenti né la fidanzata, ma forse è stato meglio così perché, sapere di avere tra il pubblico qualche famigliare o la fidanzata, mi avrebbe messo apprensione!» Parlando del capitolo “soldi” ricordiamo che la somma vinta è di 65mila euro in gettoni d’oro che però ancora non riceve. Su come investirli pensa di togliersi prima qualche sfizio, fare qualche viaggio, forse comprare una macchina, e poi cominciare a pensare a qualcosa di più concreto per il suo futuro. Infine, Teodorino, che è rimasto un ragazzo uguale a sempre, senza grilli per la testa, ci tiene a ringraziare tutta Ururi (e anche alcuni paesi limitrofi) che ha fatto il tifo per lui, incitandolo, pubblicando storie su Facebook e Instagram etc. Non si aspettava una simile dimostrazione di affetto da parte di tutti, anche da persone che lo conoscevano solo di vista. Si parla spesso male del paese in cui si vive come se fosse abitato da persone invidiose o talvolta cattive, invece, questa dimostrazione di affetto, di gioia spontanea e simpatia dimostrano che il paese è molto meglio di come spesso viene rappresentato. Il resto, poi, è stato forse uno scherzo del destino: trovare la parola Piave che non poteva che essere abbinata alla parola “Leggenda” (a Ururi tutti conoscono il brano “La Leggenda del Piave” che è la canzone che viene intonata durante la sfilata del carro vincitore dopo la corsa dei carri il tre maggio).

Teodorino Campofredano, infine invita tutti a leggere, a studiare, perché nei quiz televisivi, così come nella vita di ogni giorno, serve un pizzico di fortuna ma anche una buona dose di cultura generale. Per le sue doti di umiltà, di simpatia e di intelligenza, questo ragazzone che era già amato un po’ da tutti, può oggi essere definito a pieno titolo un campione!