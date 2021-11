LARINO. L’amministrazione comunale di Larino impugna al Tar Molise il Pos 2019-2021 firmato da Toma.

La notizia è stata diffusa per prima dall’ex sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, nella seduta del Consiglio comunale di giovedì scorso. Il provvedimento, datato 3 novembre, venne pubblicato proprio giovedì scorso, contestualmente all’assise civica monotematica a Termoli.

«Il decreto del Commissario ad acta merita di essere impugnato dinanzi al Tar Molise poiché presenta molteplici profili di illegittimità dell’intero impianto procedimentale di adozione dello stesso; non da ultimo si rilevano evidenti omissioni del dettato legislativo di cui alla L. 241/1990 in tema di partecipazione e soprattutto del D. Lgs. del 30.12.1992 n. 502 circa la partecipazione da parte dei sindaci dei comuni in tema di sanità, attraverso la Conferenza dei Sindaci.

L’omesso coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci, quale soggetto in rappresentanza delle autonomie locali legittimato dalla legge a partecipare in sede di adozione del Piano, vizia inesorabilmente il Decreto n. 94 del 09.09.2021. Il provvedimento è stato adottato in assenza di forme di previa informazione e/o consultazione con gli enti locali e la popolazione, determinando una situazione di grave allarme sociale per la potenziale contrazione di servizi sociosanitari essenziali. Il provvedimento di che trattasi, pertanto, qualora non venisse sospeso e poi annullato oltre ad essere evidentemente illegittimo, per il mancato coinvolgimento delle collettività nella fase di adozione, rappresenta un vero e proprio nocumento per l’intera popolazione molisana in quanto, qualora l’atto non dovesse essere sospeso andrebbe a ledere gravemente i livelli essenziali di assistenza (cosiddetti Lea).

Considerato, altresì la grande preoccupazione sociale per le conseguenze di tale decisione sulla effettività del diritto costituzionale alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione; la necessità che il Comune si faccia portatore delle istanze dei cittadini e degli utenti, anche quale Ente esponenziale della comunità rappresentata. Ritenuto opportuno dover assicurare una piena tutela di tale diritto e degli interessi legittimi e diffusi, attraverso la proposizione nel caso specifico di un apposito ricorso al Tar del Molise per l'annullamento del provvedimento lesivo oltremodo anche del diritto alla salute».

Non è passata inosservata la scelta differente adottata dai due sindaci dei centri bassomolisani con presidi ospedalieri, Larino e Termoli. «Abbiamo voluto seguire un percorso istituzionale». Con queste parole il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, commenta la scelta di proporre ricorso al Tar Molise contro il Pos 2019-2021, ma facendolo partire dall'ente, ossia dal Comune, non come avvenuto a Termoli, dove i rappresentanti della maggioranza, di Giunta e il sindaco hanno optato per una impugnativa a titolo personale.