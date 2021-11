TERMOLI. La sigla Csa chiede di intervenire su tre questioni sollevate da tempo, in ben 4 circostanze, tra il settembre 2020 e il gennaio scorso, sulla gestione della Polizia locale. «Criticità e iniquità nella gestione delle risorse umane del corpo di Polizia municipale. Duole rilevare che a oggi non è stato data seguito agli impegni assunti per le vie dirette ed a quelli oggetto dell'incontro a lato della contrattazione decentrata 2020. Considerato che le criticità permangono e continuano a produrre azioni lesive nei confronti del personale dipendente della Polizia municipale aderente a questa, si sollecita, ancora una volta, l'adozione delle opportune azioni amministrative atte a sanare le criticità evidenziate nelle precedenti missive e che, ad ogni buon conto, in parte si richiamano di seguito: Funzioni apicali del corpo e del comandante: si richiama la normative e la giurisprudenza, ormai con indirizzo consolidato, per invitare l'amministrazione comunale a procedere con urgenza ad attivare idonea procedura per ricoprire la figura del comandante dirigente del Corpo. Ciò al fine di sanare l'attuale situazione, fortemente trasgressiva, che vede un comandante non dirigente inquadrato nella categoria in subordine a un dirigente amministrativo. Indennità di funzione: disparità di trattamento del personale di Polizia locale, accertare l'effettivo possesso dei requisiti del personale ricordando che tale istituto contrattuale (dell'art. 56- sexies del Ccnl Funzioni Locali 2016-2018) è esclusivamente destinato al personale avente lo status di Polizia locale e che esercita, effettivamente, le relative funzioni nel Corpo della Polizia locale».

Inoltre, mancano i parametri di riferimento al diversi gradi e le indennità attualmente riconosciute determinano valori delle stesse non proporzionate alla gerarchia dei gradi. Infine, disparità di trattamento del personale armato: diversa applicazione delle norme regolamentari e contrattuali tra il personale dotato di arma e quello che ne è privo; affidamento di mansioni; assegnazione di indennità; impiego nei servizi esterni e/o di ordine pubblico. A riferimento dei precedenti punti 2) e 3) si richiama la nota prot. 65113 del 20/10/2021, prodotta e sottoscritta da alcuni componenti del Corpo Polizia Locale di Termoli, nella quale gli stessi fanno espressa richiesta del riconoscimento della dovuta indennità di funzione, per la quale si chiede urgente soluzione». Documento a firma di Ettore Cibelli. Puntuale anche il commento di Ciro Stoico: «Il 18 ottobre scorso avevo espresso tutta la mia solidarietà nei confronti di un cospicuo numero di agenti della polizia municipale privati per l'ennesima volta dell'indennità di funzione. Agenti da sempre in prima linea, lungo le strade cittadine col compito di prevenire e reprimere qualsivoglia infrazione e coadiuvare i pedoni ed automobilisti. Elementi dimostratesi determinanti nella gestione dell'emergenza Covid e punto di riferimento per la cittadinanza.

E' di ieri la lettera del segretario generale Csa-Regione autonomie locali indirizzata ai vertici comunali nella quale vengono riproposte tutte le criticità sin d'ora segnalate e denunciato l'iniquità nella gestione del personale del Corpo. Condividendo in pieno il contenuto della missiva, rinnovo il mio sostegno a qualsiasi iniziativa che vorranno intraprendere gli agenti penalizzati».