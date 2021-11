Si è svolta questa mattina la cerimonia di apertura del “1st meeting Erasmus+Ka229, Keep in touch: Make tourism sustainable!” Copyright: Termolionline.it

GUGLIONESI. Si è svolta questa mattina la cerimonia di apertura del “1st meeting Erasmus+Ka229, Keep in touch: Make tourism sustainable!”, presso la sala consiliare del Comune di Guglionesi, organizzata dall’Istituto omnicomprensivo.

Presenti la dirigente scolastica, Patrizia Ancora insieme ad alcuni docenti del liceo, tra i quali la professoressa madrelingua di inglese Leslie Fearn che ha fatto da traduttrice agli ospiti, il sindaco Mario Bellotti e la consigliera Stefania Addesa e, i rappresentanti e docenti delle altre nazioni: Romania, Grecia, Turchia e Croazia.

Tanti i doni portati in omaggio al sindaco che ha aperto la cerimonia ringraziando tutti i presenti e invitandoli a scoprire le bellezze del territorio molisano e, soprattutto oggi, le bellezze di Guglionesi. Infatti, dopo la cerimonia, gli studenti insieme ai loro docenti, hanno effettuato una visita guidata delle Chiese di Guglionesi, fiori all’occhiello della nostra comunità.

L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi su un turismo di qualità nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture. Il Molise, e le regioni di provenienza dei partecipanti, spesso poco conosciute, possiedono una gran ricchezza naturale e culturale che va promossa e preservata garantendo, allo stesso tempo, quel perfetto equilibrio tra economia, etica e ambiente.

Il progetto non si concluderà a Guglionesi ma continuerà nei prossimi mesi quando gli studenti del liceo di Guglionesi si recheranno presso le scuole partner, ovvero il Lyceum of Rhodes- Venetokleio (Grecia), la Ekonomsko- Turisticka Skola (Croazia), il Colgiul Ion Kalinderu (Romania) e la Kadinhani Zeki Altindag Anadolu Lisesi (Turchia).

“Siamo molto contenti e soddisfatti di questa grandiosa esperienza che per noi tutti ha una forte valenza educativa e sociale- afferma la Dirigente Patrizia Ancora-Ringrazio tutti i docenti, gli allievi e le famiglie che hanno lavorato con grande impegno in questi mesi per garantire l’accoglienza delle scuole partner. Sono convinta che questi giorni avranno un’importante ricaduta sia a livello locale, giacché il progetto promuoverà il nostro territorio su scala internazionale, sia sulla formazione dei nostri ragazzi non solo a livello linguistico ma anche a livello umano perché aiuterà ad accrescere in loro quel sentimento di appartenenza europeo e quello spirito di condivisione tra popoli che sono imprescindibili nel loro futuro”.

il sindaco Bellotti, salutando i presenti, ha descritto quello che è Guglionesi in termini geografici, mentre la consigliera Addesa ha rimarcato il ruolo collaborativo dell’amministrazione e della scuola, “siamo figli di una comunità più grande, quella dell’Europa e dobbiamo essere pronti ad affrontare sfide sempre più nuove, stimolanti e diverse. Per questo motivo, plaudo alle scuole che premiano i propri allievi, offrendo loro opportunità in più”.

A tal proposito, a ogni ragazzo presente, è stata donata una spilla con lo stemma del comune di Guglionesi, così come ai docenti il Gagliardetto dello stesso.

La scuola di Guglionesi è sempre più all’avanguardia e sempre più improntata al futuro. Un futuro europeo che non abbia limiti. Che accolga ogni nazionalità sotto un’unica bandiera, appunto quella Europea.

Un modo di far amicizia, confrontarsi e crescere.

La dirigente Patrizia Ancora si dichiara soddisfatta di questi eventi e di queste iniziative e, anticipa il prossimo evento che si terrà prossimamente. “La nostra scuola sta affrontando con il triennio del liceo, la tematica della legalità e della quarta mafia, quella pugliese. A tal proposito, verso la fine di questo mese di novembre, dovremmo tenere un incontro, presso il cinema teatro Fulvio, con il procuratore di Bari”.

Una scuola, quindi, attenta anche all’attualità che vuole formare i suoi ragazzi a tutto tondo, a 360°.