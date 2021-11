TERMOLI. I primi disastri climatici sono già avvenuti nell’autunno ormai inoltrato e in previsione della stagione invernale, che dista solo 6 settimane, la Misericordia di Termoli ha preso parte alla settimana di sensibilizzazione sui rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, promuovendo un corso teorico e pratico.

Attività preventiva di protezione civile per sistema di allertamento meteo-idro, sulle buone pratiche da seguire in caso di allerta e sulle principali norme di comportamento da tenere durante una eventuale emergenza, per aggiornare i fratelli e sorelle operativi nell’ambito della Protezione Civile, ma anche di testare l’efficienza e la completezza dei moduli di soccorso tecnico idrogeologico. Giornata di addestramento all’utilizzo delle attrezzature idrovore con i seguenti obiettivi: aggiornamento teorico sulle norme di intervento e autoprotezione in scenari di rischio idrogeologico, da svolgere mediate slide in lezione teorica di circa un’ora; addestramento all’utilizzo delle connesse attrezzature, in possesso della Misericordia o del Coordinamento zonale, con particolare riferimento alla dotazione Dpi indicati nelle “Linee Guida per i Moduli Soccorso Tecnico” delle Misericordie.

Non solo, verifica e manutenzione delle attrezzature idrovore, come da indicazioni riportate nelle “Linee Guida per i Moduli Soccorso Tecnico” delle Misericordie. Consolidamento delle squadre di soccorso e condivisione delle locali procedure d’intervento, favorendo l’integrazione tra Misericordie del solito territorio. Un’azione promossa a livello nazionale da Gionata Fatichenti. A Termoli ha partecipato anche una ragazza del Servizio civile.