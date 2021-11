LARINO. «Sono trascorsi 673 giorni da quando ci siamo visti l’ultima volta e non sapevamo che da allora tante cose sarebbero cambiate. Stavamo sorridendo, ma abbiamo dovuto iniziare a coprirci il volto. Ci stavamo abbracciando, ma abbiamo dovuto iniziare a mantenere le distanze. Ci stavamo stringendo la mano, ma abbiamo dovuto iniziare ad usare solo il gomito. Ci stavamo baciando, ma abbiamo dovuto iniziare a fissare uno schermo. Avevamo qualcuno al nostro fianco e da un giorno all’altro l’abbiamo dovuto salutare per sempre. Avevamo forza e speranza e ne abbiamo dovuta tirar fuori molto di più. Sono passati 673 giorni più o meno bui, ma se provassimo a riaccendere insieme le luci? Prepara il tuo animo e scalda il tuo cuore. Ti aspettiamo alle Luminarie di Larino - Magia di Luci. Insieme di nuovo per ritrovare un pò di quella gioia e serenità che abbiamo lasciato per strada: 8-11-12-18-19-26-29 e 30 dicembre 2021 e 1-2-5 e 6 gennaio 2022, vieni a Larino».

Questo uno degli annunci più attesi del basso Molise.