Bimbo positivo all'asilo di Pantano Basso, classe va in quarantena

TERMOLI. Da lunedì scorso, 8 novembre, in vigore le nuove norme sull’emergenza Covid riferita alle scuole. È stata inviata sabato 6 novembre alle scuole e viene resa disponibile anche sul sito del Ministero dell'Istruzione, la nota tecnica con le nuove "Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico".

La nota è stata elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. Le misure introdotte dal documento, attraverso la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi COVID–19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione.

In pratica, per elementari, medie e superiori occorrono più contagi (3) per determinare la sospensione dell’attività didattica in classe, ma ciò non vale per gli asili, come avvenuto ieri alla scuola dell’infanzia di Pantano Basso, dove a causa della positività di un bambino la classe ora è in quarantena.

Avviata la procedura per far sottoporre a tamponi altri bimbi e personale scolastico, da parte della dirigente dell’istituto comprensivo Oddo Bernacchia, la professoressa Rosanna Scrascia.