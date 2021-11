Guglionesi porta al Tar Molise il ricorso sul Pos 2019-2021 e solleva la questione Balduzzi

GUGLIONESI. Il sindaco Mario Bellotti e l’amministrazione comunale di Guglionesi hanno impugnato al Tar Molise il Pos 2010-2021 adottata lo scorso 9 settembre dal commissario ad acta Donato Toma, affidando l’incarico all’avvocato Rita Matticoli, ricorso con cui solleva la legittimità costituzionale del dm 70, il cosiddetto decreto Balduzzi, nel solco di quanto fatto dalla Casa dei Diritti, non a caso l’affidamento è alla stessa professionista.

Impugnati:

1) del decreto a firma del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise ( d’ora in avanti solo Commissario ad acta) n. 94 del 09.09.2021 avente per oggetto l’ adozione del Programma Operativo Sanitario 2019-2021 della Regione Molise; 2) del Programma Operativo 2019-2021 della Regione Molise ( allegato alla delibera 94/2021) e dei relativi atti attuativi ove esistenti; 3) di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, ed in particolare degli atti di Accordo di Programma stipulati fra il Presidente della Regione Molise ed il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e Finanze nonché degli atti ministeriali approvativi del P.O. ed inoltre dei provvedimenti (ove esistenti, di estremi non conosciuti), con cui l'ASREM o altra delle Amministrazioni odierne resistenti abbiano attuato o iniziato ad attuare il Programma Operativo 2019/2021 adottato con decreto commissariale n. 94/2021, o, comunque, abbiano adottato atti attuativi del decreto commissariale n. 94/2021; dei verbali del Tavolo di Verifica (istituito presso i Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze)ed in particolare di quelli del 18.5.2020 e 29.12.2020 e ogni eventuale relativa comunicazione, preordinati all'approvazione del Programma Operativo 2019/2021; delle eventuali linee di indirizzo per la predisposizione del Programma Operativo 2019/2021 fornite dal Ministero della Salute e/o dal Ministero dell'Economia e Finanze e del vigente il Patto per la Salute 2019-2021 approvato il 18.12.2019 (per quanto di ragione e di interesse), unitamente al Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Molise e relativi allegati, sottoscritto in data 27.3.2007 e approvato con delibera di Giunta Regionale n. 367/2007 (parimenti impugnata), e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni, del D.M. n. 70/2015 adottato il 2.4.2015, nonché, degli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compresi l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Patto per la Salute del 28.9.2006, il Patto per la Salute del 3.12.2009, il Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del Ministero della Salute 2011, il Patto per la Salute 2013/2015 (atti impugnati per quanto di ragione e di interesse);Patto della Salute 2014-2016 di cui all’intesa Stato -Regioni del 10.7.2014, Accordo Stato Regioni del 3.8.2016, Nota della Struttura Commissariale e della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise del 7.9.2020 prot. 137463/20 con la quale si provvedeva a trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia il programma Operativo 2019-2021 ,per quanto di ragione, i provvedimenti (ove esistenti, di estremi non conosciuti con cui sia stato approvato e/o, predisposto e/o adottato il nuovo Programma Operativo nonché, gli eventuali conseguenti provvedimenti attuativi, unitamente a tutti gli atti, relazioni, documenti istruttori, pareri, comunque denominati (ove esistenti, di estremi non conosciuti).