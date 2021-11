Fissata l'udienza sul ricorso della Casa dei Diritti

TERMOLI. Un ricorso che punta molto più in alto, quello che fu presentato la scorsa settimana dalla Casa dei Diritti, a Termoli, in collegamento con associazioni di consumatori e di categoria a livello nazionale. Avvenne nello studio Venittelli, alla presenza dell’ex parlamentare dem e di Mario Berardino, con numerosi interventi di caratura nazionale grazie ai referenti di Movimento dei consumatori, da Konsumer Italia, dall’Associazione Europea diritti consumatori, da Help consumatori, Assoconfam e Confintesa. Ma la stessa Casa dei Diritti ha coinvolto le strutture di Lazio, Umbria, Sicilia, Calabria e Piemonte, che ad adiuvandum hanno deciso di unirsi al ricorso patrocinato dall'avvocato Rita Matticoli, che solleva davanti al Tar la questione di Legittimità costituzionale del decreto Balduzzi che affossa la sanità molisana e nazionale. Un ricorso che nasce contro il Pos 2019-2021. Ebbene, il Tar Molise l’ha messo in udienza per la discussione della sospensiva cautelare il prossimo primo dicembre.

In particolare, nel mirino dei ricorrenti è finito il d. m., 70/2015 (cosiddetto Balduzzi), che dichiara che tutte le strutture sanitarie che concorrono a garantire gli obiettivi assistenziali debbono operare secondo il principio della efficacia, qualità e sicurezza delle cure, dell'efficienza, della centralità del paziente e dell'umanizzazione delle cure, nel rispetto della dignità della persona; e, ancora, che il presente documento e definisce le condizioni necessarie per garantire livelli di assistenza ospedaliera omogenei su tutto il territorio nazionale, in termini di adeguatezza delle strutture, di risorse umane impiegate in rapporto al numero dei pazienti trattati, al livello di complessità clinico-assistenziale della struttura ed alla sua interazione sinergica nell'ambito della rete assistenziale territoriale, fissando gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi alla assistenza ospedaliera e promuovendo l'ampliamento degli ambiti dell'appropriatezza, efficacia, efficienza, umanizzazione, sicurezza e qualità delle cure. Su tali premesse, definisce i tre tipi di presidi ospedalieri [ospedali di base, (bacino di utenza 80.000 – 150.000 abitanti), DEA (Dipartimenti emergenza e accettazione) di I livello (bacino di utenza 150.000-300.000 abitanti), Presidi ospedalieri Dea di II livello (bacino di utenza 600.000-1.200.000 abitanti)] e individua come modalità di integrazione fra ospedali e fra ospedale e territorio, l’applicazione delle reti per patologia che, quando necessario, dovranno organizzarsi secondo il modello hub & spoke. Ma qui sorge l'evocato contrasto. Applicati sui territori in maniera eguale “in tutte le regioni italiane”, la l. 135/2012, prima, e, per l'effetto, generano, quindi, una evidente disuguaglianza tra i cittadini delle aree metropolitane e quelli delle piccole aree interne e delle piccole Regioni, come il Molise, dove, in nome della razionalizzazione, dell’efficacia ed efficienza delle cure, la chiusura dei reparti nei piccoli Ospedali non è stata in passato e non viene bilanciata adesso – neppure alla stregua dell'impugnato piano – da una efficiente rete dell’emergenza-urgenza, capace di rassicurare e garantire il diritto alle cure nelle località private degli ospedali storici e dei reparti di primo intervento.

E – ciò che più è grave – tale destrutturazione del servizio sanitario pubblico avviene senza neppure valutare il territorio, caratterizzato dalla carenza di infrastrutture viarie e dalla dispersione territoriale della popolazione; elementi, questi, che, con il depotenziamento della rete ospedaliera – ed in mancanza d’altro – finiscono con il compromettere la fruizione dei servizi sanitari essenziali e la stessa applicazione dell’art. 32 Cost. Il che vale quanto dire che, applicato e non monitorato sulle aree più fragili del paese con la riduzione del numero dei posti letto senza la valorizzazione concreta della medicina sul territorio, la valutazione dei bacini di utenza per la permanenza di molte patologie, la verifica del volume dei parti e la chiusura, in molti casi, dei Punti nascita, il d. m., 70, cit., finisce con l'intaccare il diritto costituzionale alle cure di ogni cittadino e, in definitiva, lo stesso diritto alla salute; in plateale violazione dell'art. 32 Cost., oltre che dell'art. 3 Cost., che pure lo qualifica come fondamentale diritto. Ma vi è di più. La spesa pubblica per la sanità è distribuita territorialmente in maniera del tutto difforme. Infatti, da una indagine Istat del 2019 emerge che, tra il 2007 ed il 2018, la spesa sanitaria pubblica corrente pro-capite è in media pari a 1858 euro nelle Regioni del Centro-Nord e 1756 in quelle del Mezzogiorno. La differenza pro-capite delle regioni meridionali rispetto alle altre è di ben 102 euro. Sempre dalla medesima fonte statistica risulta che il personale sanitario pubblico si è ridotto a livello nazionale del 7% di cui del 13,1% al Sud, del 7,2% al Centro e del 3% al Nord. E tale difformità e disomogeneità sul territorio nazionale della regolamentazione in materia sanitaria determina una vera e propria emigrazione dei cittadini residenti al Sud verso le strutture ospedaliere del Nord di ben altro valore qualitativo, quantitativo ed organizzativo, in quanto dotate di maggiori risorse finanziarie. Tale fenomeno determina, d'altro canto, non solo disfunzioni a livello di disagio personale dei pazienti costretti ad espatriare ma anche aggravi economici per la sanità regionale del Molise, che deve coprire i costi presso le strutture extraregionali ed accollarsi gli oneri di viaggio, accompagnamento e soggiorno.

Da ciò discende che il sistema attuale, così come strutturato sulla base delle normative denunciate di incostituzionalità, contrasta, oltre che con l'art. 32, anche con gli artt. 3 e 117 Cost.; e, a riprova di ciò, è sufficiente evidenziare che, in maniera ben diversa, la l. 833/1978 di istituzione del servizio sanitario nazionale pone, in base ai principi costituzionali sopra evocati, fra i suoi obiettivi il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese. Ed invero, le garanzie riconosciute ai cittadini sono messe in pericolo proprio dall'abbattimento delle risorse stanziate al fine di mantenere operative tutte le strutture sanitarie esistenti sul territorio nazionale. Tanto avviene per la Regione Molise, che subisce più delle altre regioni lo scotto della applicazione dei criteri previsti dalle norme denunciate, trattandosi di regione con pochi abitanti, con scarse risorse organiche e strutturali, penalizzata dal disavanzo finanziario e, più delle altre, soggetta al depauperamento delle risorse sanitarie e finanziarie. Ed il disagio della collettività molisana si registra proprio laddove il d.m., 70, cit., contempla le varie tipologie delle strutture ospedaliere in considerazione del numero degli abitanti, escludendo così, di fatto, il Molise dai presidi ospedalieri di II livello e privando gli Ospedali di Isernia, Termoli ed Agnone di reparti, strutture e personale e collocandoli nella categoria “presidi di base”. Per contro, la normativa denunciata avrebbe dovuto, comunque, garantire sull'intero territorio della Regione Molise presidi ospedalieri dotate di strutture adeguate a garantire il diritto di cura e di salute dei molisani alla pari delle altre Regioni d'Italia.

Ciò considerando anche la collocazione territoriale della Regione, per la maggior parte montuosa e dotata di molte zone disagiate nonché la numerosa domanda delle prestazioni da parte delle regioni confinanti».