Terza dose, Felice: io l'ho fatta e non ho avuto alcuna reazione

TERMOLI. Terze dosi, richiami e polemiche. Chi meglio del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, può testimoniare da 70enne la somministrazione ricevuta secondo i nuovi standardi di contrasto al Covid.

«Pur immaginando che interessi a pochi, mentre a me fa piacere, sapere che dopo le prime due dosi del vaccino anti Covid-19, ho fatto da alcuni giorni anche la dose di richiamo la terza) e sono già pronto a fare tutte le altre dosi a seguire finché non viene debellato questo " maledetto virus". Aggiungo che finora, non ho riscontrato alcun effetto collaterale, e godo ancora di buona salute. La decisione, assunta da subito, di vaccinarmi è scaturita da un principio, che rispetto da sempre, di rimettermi e seguire i consigli, in ogni cosa è sempre, di chi ne sa molto di più sull' argomento. Ancor più per quanto riguarda le "Scienze", che ritengo va fa fatto un atto di Credo».