CAMPOBASSO. Contributi dell’Ansa e dai social nella narrazione odierna della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico all’Università degli Studi del Molise, dove è stata ospite d’onore la Ministra Mara Carfagna.

"Usciamo dal Covid molto bene, abbiamo continuato a lavorare in questi mesi e i risultati sono ottimi. Abbiamo tanti studenti e registriamo quest'anno un incremento del sei per cento sulle immatricolazioni. Siamo stati anche premiati da alcuni bandi ministeriali, il futuro è roseo per quello che riguarda l'Università con le difficoltà che naturalmente il periodo comporta», così il Rettore Brunese.

Presenti il Governatore Donato Toma, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, il presidente della Provincia Francesco Roberti e numerose altre autorità molisane.

In scaletta interventi dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo. Quindi la prolusione di Paola Fortini, docente di Botanica che ha parlato di sviluppo sostenibile.

«Questo ateneo svolge un ruolo cruciale come tutti i luoghi del sapere e i luoghi della competenza.

Questa Università rappresenta davvero un orgoglio per il sud e sono particolarmente lieta di essere presente all'inaugurazione dell'Anno Accademico e di condividere con studenti, docenti e con tutto il personale un momento così speciale», quanto affermato dal ministro per il Sud Mara Carfagna partecipando all'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università del Molise a Campobasso.

UniMol, inaugurazione Anno accademico. Toma: Molise scrigno di biodiversità

Cerimonia d’inaugurazione dell’Anno accademico 2021-2022, questa mattina presso l’Aula Magna d’Ateneo dell’UniMol a Campobasso, alla presenza della ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.

“I care biodiversity. Uno sviluppo sostenibile è possibile!” è stato il tema dominante dell’evento, ampiamente trattato nella prolusione della professoressa Paola Fortini e al quale ha fatto riferimento il presidente della Regione Molise, Donato Toma, nel corso del suo intervento. Sul punto il governatore ha evidenziato come non vi sia più tempo da perdere. A giudizio di Toma, la domanda che dobbiamo porci sta nel verificare in che misura si riuscirà a rendere fattuale l’I care all’interno di azioni e programmi. La sfida a cui siamo chiamati sta proprio in questo, passare dalla fase della consapevolezza dell’esistenza di un grande e grave problema, quale quello del cambiamento climatico, alla fase - meno enfatica e più operativa - consistente nell’individuazione e nell’attuazione di specifiche politiche sostenibili che rendano possibile un reale e deciso cambio di scenario. Ha sottolineato, poi, come la Regione Molise sia molto concentrata sul programma “Il Molise verso la Strategia dello Sviluppo Sostenibile”, un primo passo a cui dovranno seguirne altri.

Il governatore ha fatto presente come la transizione non sia solo ecologica. Ci saranno mutamenti radicali nell’economia, nella finanza, nel mercato del lavoro, nei rapporti sociali, nella politica. Andranno rivisti i modelli di sviluppo che, in taluni casi, richiederanno il loro definitivo abbandono a favore di altri innovativi e in linea con quanto l’Agenda 2030 richiede.

Ha ricordato come il Molise sia uno scrigno ricolmo di biodiversità e, dunque, appare logico che uno sviluppo sostenibile del nostro territorio non solo sia possibile, ma possa essere facilitato partendo proprio da queste peculiarità che il territorio può vantare e che non tutti hanno.

Per Micone «E’ stato un momento celebrativo e riflessivo incentrato sull'importante tema della biodiversità.

presente il Ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale, Mara Carfagna che nel suo intervento, oltre a sottolineare le linee salienti che riguarderanno il Sud ed il Molise, nell'ottica delle Strategie delle Aree Interne e del Pnrr, ha rivolto un messaggio augurale agli studenti universitari esortando loro ad essere i protagonisti di questo grande cambiamento che ci attende.

Un plauso va all'Università degli Studi del Molise come eccellenza del nostro territorio e come centro altamente qualificato di studi.

Un immenso in bocca al lupo a tutti gli studenti che per l'occasione sono stati rappresentati da William Sergio il quale ha tenuto a sottolineare quanto sia particolarmente orgoglioso ed entusiasta di essere figlio di questa terra».