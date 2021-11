Occhionero "interroga" e Speranza risponde Dal 1° dicembre terza dose agli over 40

ROMA. Nel question time di oggi pomeriggio alla Camera dei deputati è stata l'onorevole molisana di Italia Viva a illustrare il testo dell'interrogazione a risposta immediata rivolta al Ministro della Salute Roberto Speranza.

(Intendimenti del Governo in ordine alle categorie per cui prevedere la somministrazione in via prioritaria della terza dose del vaccino anti Covid-19).

«Signor Ministro, il nemico resta il virus, il tasso di positività, purtroppo, sta risalendo, ma l'Italia rimane, comunque, un modello grazie al poderoso piano vaccinale e a questo Governo.

L'allentamento delle misure restrittive, la riapertura delle scuole, l'avvicinarsi del Santo Natale rendono necessario accelerare sulla somministrazione della terza dose. Il suo Ministero ha reso noto che si procederà nei confronti degli anziani e che presto inizierà la campagna vaccinale nei confronti dei bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni.

I soggetti più vulnerabili, i prestatori di cure e le persone particolarmente esposte, come gli operatori sanitari e gli insegnanti, stanno per concludere il periodo dei 6 mesi dalla prima dose vaccinale. Le chiediamo, dunque, quale sia la strategia che il Governo metterà in atto per garantire quanto prima, in caso di denegata ipotesi di nuova ondata, la particolare attenzione rispetto alla somministrazione della terza dose nei confronti dei soggetti più deboli e delle persone particolarmente esposte, come, ad esempio, gli insegnanti».

Questa è stata la risposta di Speranza, che anticipa la terza dose per chi ha almeno 40 anni, al via dal primo dicembre.

«Ringrazio gli interroganti per consentirmi anche un chiarimento e un'ulteriore indicazione di procedura sulla terza dose, che noi consideriamo assolutamente strategica per il prosieguo della campagna vaccinale.

I numeri dell'Italia oggi sono molto positivi ed importanti. A stamattina, alle 7, siamo all'86,62 per cento di persone che hanno avuto la prima dose e all'83,77 per cento di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Dobbiamo insistere, perché ogni singolo vaccino in più ci consente di avere uno scudo più forte rispetto alle settimane che stanno per arrivare.

A stamattina, la dose aggiuntiva, il booster, il richiamo è stata offerta a 2.409.596 persone; nella giornata di oggi supereremo sicuramente 2 milioni e mezzo di persone. Abbiamo iniziato dagli immunocompromessi, abbiamo iniziato dal personale sanitario, dai fragili di ogni età, dagli over 60 e da chi ha avuto - circolare di pochi giorni fa - la dose unica con Johnson & Johnson. Tutte queste persone, a 6 mesi di distanza dal completamento del primo ciclo vaccinale, possono avere diritto ad una dose di RNA. Questa è, naturalmente, fortemente raccomandata.

Con il confronto svolto nelle ultime ore con la nostra comunità scientifica, io voglio annunciare al Parlamento che facciamo un ulteriore passo in avanti. La scelta è quella di proseguire per fasce anagrafiche e, dal primo dicembre, nel nostro Paese saranno chiamati alla dose aggiuntiva, al richiamo anche le fasce generazionali di chi ha tra i 40 e i 60 anni. Facciamo un ulteriore passo in avanti proprio perché riteniamo che la terza dose sia un tassello essenziale della nostra strategia di contrasto al Covid. La mia personale opinione è che più il Paese riuscirà a rafforzarsi anche sulla terza dose, sull'accelerazione della terza dose, più saremo in grado di gestire una coda dell'autunno e un inverno che, come si vede anche analizzando i numeri che arrivano in queste ore da altri Paesi (la Germania segnala, nella giornata di ieri, 40.000 casi in 24 ore) è ancora una sfida aperta non semplice da gestire».