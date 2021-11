Roberti: «Come sempre i soliti ignoti dopo aver lasciato macerie fingono di non sapere»

TERMOLI. Replica in due tranche, quella del sindaco di Termoli, Francesco Roberti, dopo i contenuti della conferenza stampa odierna da parte dei gruppi consiliari di opposizione, che oltre al Pos hanno parlato anche di altro.

«La sentenza del Consiglio di stato sulle concessioni balneari getta nel baratro il futuro di numerose famiglie soprattutto in un periodo di forti incertezze legate alla ripresa economica. Svendere le spiagge italiane così come fatto con le più grandi aziende di Stato. Gioiscono per il risultato ottenuto da tale sentenza Pd-5Stelle... come sempre i soliti ignoti dopo aver lasciato macerie fingono di non sapere». Questo quanto pubblicato sulla propria pagina Facebook, parole che hanno subito scatenato altri commenti.

Per il versante sanitario e ospedaliero, la replica è quella annunciata alle 17.30 di domani, giovedì 11 novembre, in sala consiliare.