Unione dei Comuni in fase elettorale, convocato il Consiglio per eleggere il nuovo presidente

LARINO. Se ne parla sempre meno, eppure quando nacque, nel 2002, nelle intenzioni dei fondatori, avrebbe dovuto rappresentare il giusto contrappeso alla predominanza del Comune di Termoli, con cui singoli enti locali bassomolisani non avrebbero potuto competere. Unione dei Comuni “Basso Biferno”, che a regime arrivò fino a 10 aderenti, ora scesi a nove dopo l’uscita di scena di Campomarino, che all’insediamento dell’amministrazione Silvestri decide il passo d’addio. Tanti progetti poi arenatisi, quelli che avrebbero dovuto risolvere i problemi delle varie municipalità, mentre resta in piedi la gestione della raccolta differenziata (eccezion fatta per San Martino in Pensilis, che ha provveduto in proprio). Ora, dopo il turno amministrativo di ottobre e l’esito delle elezioni comunali, tocca rimettere mano anche alla Governance, infatti il presidente in carica Raffaele Primiani è stata battuta dalla sua ex numero due, Laura Greco, ed è decaduto. Nel perimetro istituzionali si è votato a Portocannone, ovviamente Ururi e San Giacomo degli Schiavoni. Il presidente del Consiglio bifernino facente funzioni, Antonio Tomei, ha così convocato la nuova assise consiliare dell’Unione dei Comuni, che si riunirà lunedì prossimo alle 18.30 a Palazzo Ducale in prima convocazione e in seconda tre giorni più tardi, il 18 novembre, sempre nella medesima Sala Freda, a norma di quanto prescrivono gli articoli 18, 19 e 20 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno, in seduta straordinaria.

Tra gli adempimenti, la presa d’atto della nuova composizione del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno, poiché nelle prime sedute dei vari Consigli comunali è stato designato il nuovo rappresentante nell’ente. Inoltre, variazioni al bilancio di previsione 2021/2023; elezione del presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno (articolo 31 dello Statuto); elezione del Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno (articolo 23 dello Statuto); elezione del vice presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno articolo 24 dello Statuto). Parteciperanno i rappresentanti di Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis e Ururi.