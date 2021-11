Emodinamica e cardiologia: al San Timoteo pratiche salvavita da blindare

TERMOLI. Se gli ospedali sono sorti per salvare vite umane e se la Costituzione pone tra i principi fondamentali la tutela della salute del cittadino, risulta difficile capire le ragioni che hanno portato all’affossamento dell’ospedale di eccellenza della Regione: il San Timoteo di Termoli.

In poco più di tre decenni in virtù della sciagurata politica di non bandire concorsi per sostituire il personale sanitario che andava in pensione, a cominciare dai primari dei vari reparti, si sta realizzando il sogno, voluto o non voluto, di quanti nulla hanno fatto per impedirne il naufragio. Il metodo? Assunzioni a tre-sei mesi e non a tempo indeterminato che significa tranquillità e prospettive. A condizioni del genere chi pena e decide di devenire in una Regione come la nostra, che di certo non eccelle?

E ora il punto. Dopo il quasi azzeramento del livello delle prestazioni degli altri reparti del San Timoteo ora tocca alla Cardiologia: da mesi infatti è in corso lo smantellamento del Reparto dove la vita la si salva in pochi minuti o in poche ore: se la sopravvivenza del colpito dall’Ictus dipende dalla tempestività del ricovero e dallo specialista medico che gestisce i supporti tecnologici a disposizione, analoga è la situazione per l’infartuato la cui salvezza non dipende, come corre voce, dal defibrillatore ma dalla rapidità con cui la persona viene soccorsa e ricoverata. Se poi la voce viene diffusa come informazione è bene precisare che si tratta di una informazione fuorviante, dal momento che lo strumento riattiva l’attività elettrica del cuore, ma non per ore: dopo una ventina di minuti infatti le cellule cardiache cominciano a morire. In breve: più passano i minuti e più le possibilità di salvare una vita vengono meno.

La salvezza, quindi, dipende dalla rapidità di un ricovero in Cardiologia dove il medico esperto, avvalendosi dell’Emodinamica, pratica una Coronarografia per individuare il danno e la sua entità. A questa seguirà, nei casi dovuti, l’Angioplastica, la quale libera l’arteria interessata dalle ostruzioni.

In merito occorre precisare che la strumentazione tecnologica, di cui si è detto (Emodinamica e Angioplastica), sono state incardinate nella Cardiologia del San Timoteo sin dal 1995 e che da quell’anno il numero delle persone salvate non si conta come non si può sottovalutare la notevolissima riduzione dei disagi delle famiglie. Inoltre il servizio attirando cardiopatici anche dalle Regioni limitrofe e non dava un contributo non indifferente alle esangui casse finanziarie della Regione.

Un’eccellenza ignorata e sulla quale vengono propalate vere e proprie disinformazioni allorché si dice che il San Timoteo è dotato del servizio di Emodinamica. Non si precisa infatti che non funziona per mancanza di medici con la dovuta competenza: i medici-cardiologi in servizio sono oggi 6 e di essi soltanto 2 sono abilitati per gestire la strumentazione tecnologica dell’Emodinamica. Per garantire il minimo del servizio il loro numero dovrebbe essere raddoppiato e se triplicato assicurerebbe il normale standard delle prestazioni, salvando il maggior numero di vite possibile e dando fiato agli operatori sanitari per i quali lavorare sgravati dallo stress è una necessità.

In materia di cardiopatie e di ricoveri in generale, in specie per quelli derivanti da infortuni sul lavoro e incidenti stradali, un ospedale degno di questo nome dovrebbe essere raggiunto in un arco di tempo di 60-90 minuti. Tale è stato il San Timoteo dalla fine degli Anni Settanta a quella dei Novanta: è mancata soltanto da qualche eccellenza specialistica non prevista per un ospedale di zona.

A questo punto sorge una riflessione: se si fosse ancora in tempo -o se fosse possibile- sarebbe opportuno riqualificare la rete sanitaria regionale con un Piano finanziabile dal Recovery Fund. Altro che investire milioni di Euro per il Gemelli, che sta bene come sta, e in tutti i sensi.

Sarebbe un po’ come riorganizzare la Protezione Civile di cui ci si ricorda solo quando serve.

Civis