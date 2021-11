Il 18 dicembre sindaci e amministratori alle urne: si rinnova il Consiglio provinciale

CAMPOBASSO. Autunno impegnativo per gli enti locali, prima le elezioni amministrative, quindi per quasi dieci comuni ci sarà da eleggere la governance dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno”, di cui riferiamo a parte, ma c’è anche l’appuntamento che riguardi tutti i Comuni chiamati a rinnovare il Consiglio provinciale.

A disporlo, il decreto del presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti.

Il Consiglio della provincia di Campobasso in carica è stato eletto il giorno primo novembre 2018.

Il Comitato Direttivo Upi ha stabilito quale data dell’Election Day delle elezioni provinciali il 18 dicembre 2021.

Per questo Roberti ha emanato il decreto per indire sabato 18 dicembre prossimo l'elezione dei componenti del Consiglio provinciale di Campobasso;

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nei seggi che saranno costituiti presso la Sede della Provincia di Campobasso (aula consiliare e Sala della Costituzione); sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Campobasso in carica alla data delle elezioni sopra indicata; per essere ammessi a votare gli elettori dovranno esibire la carta di identità o altro idoneo documento di identificazione e/o ogni altra modalità consentita dalla legge; possono essere eletti alla carica di Consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri, in carica il giorno delle elezioni, dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia; l'elezione del Consiglio avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a cinque (5) e non superiori a dieci (10) che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione; nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.

La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile; le liste sono presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Campobasso, con sede in via Roma, 47, nei seguenti giorni: dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di sabato 27 novembre 2021 (ventunesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni); dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 28 novembre 2021 (ventesimo giorno antecedente la votazione); le modalità per la presentazione delle liste, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nel Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Campobasso approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 115 del 14/07/2016 e modificato con Decreto del Presidente n. 13 del 12-02-2021, nonché nell’apposita disciplina nazionale; lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista; alla proclamazione si provvede il giorno stesso delle operazioni di scrutinio alla presenza dei rappresentanti di lista e/o dei candidati; di riservarsi, in caso di emanazione di nuove disposizioni normative in materia di differimento di consultazioni elettorali, la modifica, l'integrazione o la revoca del presente decreto, anche con conseguente integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.