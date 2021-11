TERMOLI. Perdere qualcuno fa sempre male e diventa impossibile rassegnarsi al dolore di non vedere più la persona cara. Fa ancora più male quando coloro che amiamo ci lasciano ed i loro corpi non vengono mai più ritrovati. Dispersi nelle acque di un freddo mare di novembre che, da ormai 35 anni, conserva il ricordo di quattro persone: era un martedì come un altro del 1986, quando il peschereccio ‘Recchi Gino Domenico’ salpava dal porto di Termoli, come ogni settimana, navigando quelle acque che i pescatori avevano imparato a rispettare ed a conoscere.

Quel giorno, però, fu diverso. L’imbarcazione non fece mai ritorno al porto: naufragò, in seguito ad una collisione con un mercantile, al largo della costa tra Pianosa e Tremiti, prendendosi la vita di Gerardo Mugnano, del macchinista Matteo Casolino e di Pasquale Minervini e Giovanni Terlizzi.

Famiglie spezzate, distrutte da un dolore incolmabile il cui vuoto, tutt’oggi, sussiste a causa della mancanza di un corpo da seppellire: quelle acque che, con una facilità estrema, rubarono l’esistenza dei quattro marinai, furono così egoiste da non volerne restituire i corpi, decidendo di conservarli tra le onde dell’Adriatico, in un’agonia lunga 35 anni.

Tutto ciò che resta di quell’evento, oltre al dolore incolmabile, è un articolo di giornale, conservato nella plastica, che inizia a sfocare le parole ma non i ricordi: quell’eco del mare che, se ascoltato attentamente, sembra rimarcare la voce di coloro che, in quelle fredde acque, hanno perso la loro vita.

A distanza di così tanto tempo, le famiglie non si arrendono e ogni 11 novembre si recano al porto di Termoli, alla ricerca di conforto e per onorare la memoria di quanti, in questi anni, hanno perso la vita in quelle stesse acque che ritenevano amiche. Insieme, come una famiglia, con lo sguardo perso all’orizzonte, nel vano tentativo di scorgere quel peschereccio che, da troppi anni, non fa più ritorno a casa.