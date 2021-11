Ecco come esporre le bottiglie di vino in casa

Avete voglia di creare una cantina in casa ma non avete abbastanza spazio a disposizione? Le soluzioni sono tante, dagli scaffali alle vetrinette che permettono di disporli nel modo giusto e ordinati, ma bisogna tenere conto di fattori come temperatura, umidità, luce, determinanti per non alterarne il sapore.

E allora, quale soluzione scegliere per esporre in casa le bottiglie di vino e al tempo stesso garantire loro la giusta temperatura? Le cantinette refrigerate, progettate per accogliere le bottiglie di vino, sono una scelta estremamente funzionale per servire alla perfezione qualsiasi tipologia scelta, dal bianco al rosso al rosato e tanto altro. Ecco come scegliere.

Cantinette da incasso

Le cantinette vino da incasso sono indubbiamente la soluzione migliore per conservare le bottiglie di vino, anche quelle più pregiate, in condizioni ottimali, anche se si dispone di poco spazio. Le bottiglie possono essere esposte in modo organizzato, aggiungendo un tocco di ricercatezza all’ambiente.

Di rapida installazione, permettono di impostare la temperatura desiderata grazie al display a LED con touch screen. Con le cantinette non c’è pericolo che i vini possano perdere l’aroma a causa di una illuminazione eccessiva, infatti sono dotate di vetro isolante della porta che protegge le bottiglie dai filtri UV.

Fra le più originali troviamo la cantinetta design a incasso da collocare ovunque in casa per creare un angolo vini delizioso e affascinante. Realizzata con materiali di alta qualità, è perfetta per creare l’ambiente adatto ad un corretto riposo del vino, è silenziosa e a bassissima vibrazione, e si inserisce con eleganza e stile in qualsiasi contesto.

Cantinetta doppia temperatura

La cantinetta a doppia temperatura è dotata di zona appunto a doppia temperatura e permette di conservare e servire vino bianco e rosso in un’unica cantina.

Ideale da collocare in cucina, è perfetta per avere sottomano i vini preferiti a disposizione e poter servire sia bianchi che rossi, impostando le temperature adeguate per ciascuna tipologia.

Cantinetta 40 bottiglie anche a libera esposizione

Altra soluzione davvero creativa è la cantinetta vino 40 bottiglie, da utilizzare ad incasso o a libera esposizione, ideale per creare una esposizione di sicuro effetto e con tanti vini a disposizione.

Questa cantinetta è la scelta giusta da installare anche in cucina, oppure in qualche altro ambiente come il soggiorno, per aggiungere un ulteriore tocco di eleganza all’ambiente.

Armadio per esposizione vini

Un’altra idea innovativa è anche l’armadio vini, un contenitore davvero speciale per esporre in casa e in perfetto ordine i vini preferiti.

Realizzato con materiali di alta qualità e dotato di porte eleganti in vetro e maniglia in acciaio inox, è silenzioso, ha ridotte vibrazioni e garantisce una temperatura costante per ogni zona.

Dotato di zona con doppia temperatura, l’armadio vino ad incasso è ideale da installare su una parete e si adatta a qualsiasi contesto e stile con gusto ed eleganza.

Con tutte queste soluzioni esporre le bottiglie di vino in casa è un piacere anche per la vista e non solo per il gusto!