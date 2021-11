Vaccini antinfluenzali in farmacia, via libera col decreto del Commissario Toma

CAMPOBASSO. La somministrazione dei vaccini antinfluenzali potrà essere effettuata anche dai farmacisti molisani i quali intendano aderire alla Campagna di vaccinazione 2021/2022, sempreché siano in possesso di specifica attestazione del puntuale adempimento degli obblighi formativi previsti dalla legge e i cui locali garantiscano i requisiti minimi per la somministrazione, oltre alle opportune misure di sicurezza degli assistiti.

Lo prevede un decreto del commissario ad acta, Donato Toma, con il quale si è preso atto del protocollo d’intesa stipulato tra Governo, Regioni, Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione, da parte dei farmacisti, dei vaccini antinfluenzali.

Il vaccino potrà essere somministrato in farmacia esclusivamente agli over 18 e sarà offerto gratuitamente, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ai soggetti rientranti nelle categorie target previste dalla Circolare ministeriale n.14614/2021; a coloro che non rientrano nelle predette categorie, la somministrazione avverrà previo pagamento.