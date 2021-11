TERMOLI. Il centrodestra sfodera gli uomini (e la donna) di maggiore esperienza che siedono sui banchi del Consiglio comunale per rispondere agli attacchi mossi dai gruppi consiliari di minoranza sulla seduta monotematica dell’assise civica di giovedì scorso.

In una sala consiliare con l’intera giunta schierata, il sindaco Roberti e la maggioranza quasi al completo, poche le assenze, hanno rintuzzato l’affondo di Pd, VotaxTe, Movimento 5 Stelle e Rete della Sinistra, che partendo dalla sanità, si era estesa a tutto campo.

Primo cittadino che sulle accuse riguardanti il ricorso a titolo personale e non come Comune ha chiarito che è stato scelto anche per non esporre l’ente dinanzi alla Corte dei Conti, in quanto intervenire di continuo su questioni di competenza altrui, come la sanità, potrebbe costare l’accusa di danno erariale.

Ma è nella sostanza che si è riaccesa una vecchia polemica, quella che affonda le radici nell’assenza di Frattura alla conferenza Stato-Regioni del famigerato 5 agosto 2015.

Roberti ha contestato la svendita dell’ospedale di Termoli a vantaggio dell’Abruzzo.

Interventi anche su Demanio e Fca-Stellantis, nella conferenza che abbiamo seguito in diretta Facebook e che qui riproponiamo in video, alla quale hanno detto la propria anche Michele Marone, Annibale Ciarniello, Alberto Montano, Fernanda De Guglielmo e Antonio Di Brino.