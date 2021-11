Comuni in Assemblea con l’Anci: «Sindaci fanno bene ad alzare la testa»

PARMA. Riuniti nell’Assemblea nazionale di Parma, i sindaci (c’era pure quello di Campobasso), hanno incassato una doppia rassicurazione: l'imminente definizione di una riforma dell'art. 323 C.p. e l’incremento della indennità di funzione (perché «lavoriamo più dei deputati»). Per di più intendono uscire dal cono d'ombra in cui sono stati relegati dai Presidenti di Regione. Con loro s’è instaurato un sotterraneo conflitto per la gestione dei fondi-Pnrr; e reclamano un diretto accesso al portafoglio. C’era ancora la lira quando vennero fissate le mensilità tutt’ora in vigore. Dopo 21 anni, gli “stipendi stanno per essere aggiornati. Ritengono il loro mestiere “pieno di rischi” e poco pagato, in ispecie con riferimento alle conseguenze giudiziarie. Se non si intervenga rapidamente sul Testo unico degli enti locali, il sistema è destinato ad implodere.

Oggi un Sindaco risponde perfino della sicurezza di ciascun tombino collocato lungo le strade del suo comune. Il lettore ricorderà il caso di quel primo cittadino indagato dopo che un bambino dell’asilo si era fatto male con una porta tagliafuoco. Per il momento, si cambiano le quote indennitarie, da quelle del Sindaco e degli assessori di Roma a quelle dei loro ‘colleghi’ di Roccapipirozzi. La revisione (prevista in legge di bilancio) prevede che per i Comuni fino a 1.000 ab. il Sindaco passi dagli attuali 1.659 euro al mese lordi ai 1.909 dell’anno 2022, per arrivare a 2.208 nel 2024. Stesse cifre per gli enti fino a 3mila ab., mentre per quelli dai 3 ai 5mila, la cifra attuale transiterà da 1.952 a 2.446 tra un anno ed a 3.036 nel 2024. Aumentando la popolazione, per chi amministra dai 10mila ai 30mila ab., l’indennità cresce da 2.789 a 3.403 per arrivare - nel giro di 3 anni - a 4.140. Si passa da 3.114 a 1.894 (ed a regime a 4.830) per i comuni da 30mila a 50mila ab. e da 3.718 a 4.851 (e poi a 6.210) per le città fino a 100mila residenti.

A scendere, dal 29, 22 e 16% per i piccoli Comuni con meno di 10mila (è il caso di Larino), 5mila e 3mila residenti. Capitolo a parte per i centri capiluogo (quelli con meno di 50mila ab.) che vedranno il sindaco passare da 3.718 a 6.419 sin dall’anno prossimo, per arrivare a 9.660 nel 2024. Sostanzialmente identica la lievitazione economica per le città fino a 100mila ab., mentre i capiluogo, oltre questo livello, transiteranno da un’indennità di 5.206 agli 11mila euro. Per le Città metropolitane, l’aumento dagli attuali circa 7mila euro lordi al mese per il sindaco significherà pervenire a 10mila euro (l’anno prossimo) ed a 13.800 (nel 2024), portando l’indennità allo stesso valore di quella del Presidente della Regione. La stessa proporzione si applica anche per le indennità dei vice-sindaci, degli assessori e dei Presidenti del Consiglio comunale. Una riforma che, a dire il vero, non è l’unica da quel lontano 4 aprile del 2000, data del decreto che fissava le indennità: nel 2006 la Legge finanziaria le aveva ridotte del 10%.

Nel testo della legge di bilancio (che pure recupera un enorme ritardo) è stato registrato un ‘vulnus’ che riguarda i vice-sindaci delle Città metropolitane per cui non è prevista alcuna indennità. Così mentre per i Presidenti delle Province è fissato un emolumento parificato a quello del sindaco del capoluogo, per la figura chiamata ad esercitare un ruolo cruciale come quello del numero due della città metropolitana non è previsto alcunché. Ma non è solo una questione di indennità. Un parlamentare non riuscirebbe a comprendere come impattino le norme sul territorio. Per esempio, per bloccare il 2% di persone disoneste si blocca anche il 98% degli onesti che non riescono a lavorare. Nei Comuni c’è un doppio binario: se si investe sulle scuole c'è una procedura, per il Pnrr ce n'è un'altra. Naturalmente avere due binari complica le cose. Sul tema degli espropri, per esempio, per realizzare un marciapiede in campagna, occorrono anche 2 anni e 9 mesi per gli espropri e tre mesi per il manufatto. Poi si rende necessario ridurre il contenzioso, specie quando il secondo arrivato (in un appalto) blocca tutto con un ricorso. Insomma i Sindaci debbono essere coinvolti sulle norme che riguardano direttamente i Comuni. Perciò fanno bene ad alzare la testa.

Claudio de Luca