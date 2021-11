TERMOLI. Parte stamani, all’istituto comprensivo Difesa Grande, nel plesso di via Po, il macro progetto: “Il filo della gentilezza”, che rappresenta un omaggio ad Achille Pace.

“Legarsi al Pianeta”, progetto di Educazione Civica: Ambiente-Ecologia-Territorio-Arte-Cultura

Verrà presentato alle ore 10, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza.

«Quest’anno dedicheremo il macro progetto a un illustre cittadino di Termoli venuto a mancare a fine settembre, il Maestro Achille Pace, che ha dedicato una intera vita all’Arte, operando per circa un intero secolo, di cui 59 anni spesi per Termoli e per amore dell’Arte, il Maestro è stato il padre ideatore, promotore del “Premio Termoli” Premio che vanta di essere il più longevo Premio d’Italia, è infatti operativo ancora oggi, non più annuale ma biennale, l’ultima edizione, la 62ma si è conclusa a fine agosto, con l’acquisizione di un’altra opera, sempre con la formula del Premio acquisto.

Alle 10 apertura dei lavori con la dirigente scolastica Luana Occhionero, l’assessore alla Cultura Michele Barile, l’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione Silvana Ciciola e l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente Rita Colaci.

Saranno organizzati eventi scolastici che vedranno coinvolti tutti gli alunni di tutte le classi a seconda dei programmi ministeriali, due dei progetti saranno rivolti anche alle classi quinte di via Po e di Difesa Grande, per i progetti continuità», ha riferito l'insegnante Carla Di Pardo.